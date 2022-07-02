التشكيل المتوقع للفيصلي أمام شباب العقبة بدوري المحترفين

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

سيشهد ملعب تطوير العقبة قمة نارية عندما يحل الفيصلي ضيفا على شباب العقبة، في المباراة الختامية للجولة الثامنة من دوري المحترفين، والتي ستنطلق عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت . اضافة اعلان













وسيدخل الفيصلي للقاء منتشيا بفوزه بكلاسيكو الكرة الأردنية أمام الوحدات يوم السبت الماضي، حيث كان الفوز الثمين بوابة انتزاع صدارة الترتيب من الحسين إربد.



















وإليكم التشكيل المتوقع لكتيبة المدرب الوطني جمال أبو عابد ..





يزيد أبو ليلى







سالم العجالين - حسام أبو الذهب - أنس بني ياسين - عدي زهران







نزار الرواشدة - عبيدة السمارنة







أمين الشناينة - حاتم الروشدي - مجدي العطار







محمد العكش





المصدر : ملاعب