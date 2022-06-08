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الأربعاء، 08-06-2022 03:26 م

التشكيل المتوقع للنشامى في إفتتاح المشوار الآسيوي

ملاعب


ملاعب - أنس عشا
يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم أولى مبارياته بتصفيات كأس اسيا 2023، عندما يواجه النيبال مساء الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تستضيفها الكويت .
 
ويسعى أبناء المدير الفني العراقي عدنان حمد لحسم التأهل، خصوصا وأن كتيبة النشامى تضم أفضل نجوم المجموعة التي تشهد تواجد الكويت، أندونيسيا والنيبال.



 
 
وسيغيب الجناح منذر أبو عمارة بسبب الإصابة، فيما لم تتضح بعد إمكانية مشاركة المدافع طارق خطاب والذي يتدرب وهو يرتدي قناع حماية الوجه بعد تعرضه لإصابة .





وإليكم التشكيل المتوقع للنشامى ..

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يزيد أبو ليلى


محمد أبو حشيش، يزن العرب، عبدالله ناصيب " ديارا "، إحسان حداد

أحمد سمير ، بهاء عبد الرحمن

محمود المرضي ، علي علوان ، موسى التعمري

 

يزن النعيمات 

 




 

 


 

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