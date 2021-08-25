التشكيل المتوقع للوحدات أمام الجليل

ملاعب - أنس عشا
يشهد اليوم الأربعاء، إنتهاء دور الـ 16 من بطولة كأس الأردن بإقامة 3 مباريات هامة وستكون أبرزها بين الجليل والوحدات على ستاد الأمير محمد بالزرقاء عند الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث يسعى الوحدات للثأر من الفريق الصاعد حديثا لدوري المحترفين والذي هزمه بنهائي درع الاتحاد، أما الجليل فيبدو متحمسا لتحقيق مفاجأة جديدة .اضافة اعلان
وإليكم التشكيل المتوقع للوحدات :
عبدالله الفاخوري
محمد الدميري - يزن العرب - عبدالله نصيب "ديارا" - أحمد ثائر
أحمد الياس - فادي عوض
سوني سعد
أحمد زريق - عبد العزيز نداي - إبراهيم الجوابري