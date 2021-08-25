التشكيل المتوقع للوحدات أمام الجليل

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ملاعب - أنس عشايشهد اليوم الأربعاء، إنتهاء دور الـ 16 من بطولة كأس الأردن بإقامة 3 مباريات هامة وستكون أبرزها بين الجليل والوحدات على ستاد الأمير محمد بالزرقاء عند الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث يسعى الوحدات للثأر من الفريق الصاعد حديثا لدوري المحترفين والذي هزمه بنهائي درع الاتحاد، أما الجليل فيبدو متحمسا لتحقيق مفاجأة جديدة .وإليكم التشكيل المتوقع للوحدات :عبدالله الفاخوريمحمد الدميري - يزن العرب - عبدالله نصيب "ديارا" - أحمد ثائرأحمد الياس - فادي عوضسوني سعدأحمد زريق - عبد العزيز نداي - إبراهيم الجوابري