التشكيل المتوقع للوحدات أمام الفيصلي

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الوكيل الإخباري - أنس عشافي واحدة من أكبر قمم الموسم، يلتقي قطبا الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي في مواجهة تقام على ستاد عمان الدولي يوم الخميس لحساب الجولة الـ 14 من دوري المحترفين.ويسعى الأخضر لمراضاة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة في الجولة الماضية من الرمثا بنتيجة (3/2)، خصوصا وأن مستويات الفريق تمر بتراجع كبير في الفترة الأخيرة .وسيستعيد الوحدات هدافه عبد العزيز نداي العائد من الإصابة ، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق منذر أبو عمارة فيهاوإليكم التشكيل المتوقع للوحدات :عبدالله الفاخوريمحمد الدميري - يزن العرب - عبدالله نصيب "ديارا" - أحمد ثائرسليمان أبو زمع - فادي عوضأحمد سميرأنس العوضات - محمود زعترة - إبراهيم الجوابري