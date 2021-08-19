التشكيل المتوقع للوحدات أمام الفيصلي

الوكيل الإخباري - أنس عشا
في واحدة من أكبر قمم الموسم، يلتقي قطبا الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي في مواجهة تقام على ستاد عمان الدولي يوم الخميس لحساب الجولة الـ 14 من دوري المحترفين.اضافة اعلان
ويسعى الأخضر لمراضاة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة في الجولة الماضية من الرمثا بنتيجة (3/2)، خصوصا وأن مستويات الفريق تمر بتراجع كبير في الفترة الأخيرة .
وسيستعيد الوحدات هدافه عبد العزيز نداي العائد من الإصابة ، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق منذر أبو عمارة فيها
وإليكم التشكيل المتوقع للوحدات :
عبدالله الفاخوري
محمد الدميري - يزن العرب - عبدالله نصيب "ديارا" - أحمد ثائر
سليمان أبو زمع - فادي عوض
أحمد سمير
أنس العوضات - محمود زعترة - إبراهيم الجوابري