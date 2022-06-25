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السبت، 25-06-2022 03:22 م

التشكيل المتوقع للوحدات أمام الفيصلي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

تترقب الجماهير الأردنية قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، عندما يلتقي الوحدات والفيصلي في مواجهة نارية يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت .






و سيحتجب عن الوحدات أحمد ثائر بسبب تراكم الإنذارات كما لم وتتأكد جاهزية القائد محمد الدميري للقاء ، إلا أن الأسماء متنوعة بالأخضر وفي مقدمتهما الشاب مهند أبو طه، خالد عصام، أحمد سمير، الكاميروني بيتانغ وطارق خطاب .




 

وإليكم التشكيل المتوقع للوحدات ..

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أحمد عبد الستار 

محمد أبو حشيش - طارق خطاب - مهند خير الله - فراس شلباية 

أحمد الياس - بيتانغ 

خالد عصام - أحمد سمير - مهند أبو طه 

محمد أنس

 

 

 

المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

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