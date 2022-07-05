التشكيل المتوقع للوحدات أمام مغير السرحان

ملاعب - أنس عشا
سيحتضن ستاد الأمير محمد واحدة من المباريات المهمة، عندما يحل الوحدات ضيفا على مغير السرحان في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لدوري المحترفين .
وسيستعيد الوحدات لاعبه الكاميروني بيتانغ بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب تراكم الإنذارات، فيما سيغيب المدافع الدولي طارق خطاب عن الفريق بسبب الإصابة التي ستبعده حتى نهاية الموسم .
وإليكم التشكيل المتوقع للوحدات ..
عبد الله الفاخوري
محمد الدميري - مهند خير الله - دانيال عفانة - عمر مناصرة
أحمد سمير - بيتانغ
خالد عصام - أحمد سريوة - مهند أبو طه
محمد أنس