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الثلاثاء، 05-07-2022 05:33 م

التشكيل المتوقع للوحدات أمام مغير السرحان

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ملاعب - أنس عشا

سيحتضن ستاد الأمير محمد واحدة من المباريات المهمة، عندما يحل الوحدات ضيفا على مغير السرحان في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لدوري المحترفين .اضافة اعلان




 
 
وسيستعيد الوحدات لاعبه الكاميروني بيتانغ بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب تراكم الإنذارات، فيما سيغيب المدافع الدولي طارق خطاب عن الفريق بسبب الإصابة التي ستبعده حتى نهاية الموسم .

 

وإليكم التشكيل المتوقع للوحدات ..

عبد الله الفاخوري

 

محمد الدميري - مهند خير الله - دانيال عفانة - عمر مناصرة 

 

أحمد سمير - بيتانغ 

 

خالد عصام - أحمد سريوة - مهند أبو طه 

 

محمد أنس 

 




 

 


 

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