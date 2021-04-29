التشكيل المتوقع للوحدات في مواجهة فولاذ الإيراني

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الوكيل الإخباري - أنس عشايخوض ممثل الكرة الأردنية الوحدات، مباراته الأخيرة بدوري أبطال اسيا "2021" عندما يواجه فولاذ الإيراني عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة.ويستعيد الوحدات مدافعه الدولي يزن العرب الذي غاب عن المباراة الماضية الماضية بسبب الإيقاف، في خبر سعيد للفريق، نظرا لأهمية اللاعب الفنية في تشكيلة الأخضر، فيما سيقتقد الفريق للاعبه المميز خالد عصام بسبب تراكم الانذارات.التشكيل المتوقع للوحدات :عبدالله الفاخوري، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، محمد الدميري، فادي عوض، أحمد ثائر، أحمد سمير، أنس العوضات، أحمد زريق وعبد العزيز نداي.