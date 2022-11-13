الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

إدانة مدير بشركة مساهمة عامة بجريمة إساءة الأمانة وحبسه سنتين و6 أشهر

الأرصاد: بدء تأثير الحالة الجوية خلال ساعات وتوقعات بزخات مطرية غزيرة

الغذاء والدواء: اختصاصي شرعي لضمان إجازة المنتجات الحلال

النواب يباشر باختيار رئيس جديد للمجلس

الدغمي يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

الرفاعي نائب أول لرئيس مجلس الاعيان والنسور ثانيا

بايدن: سننافس الصين إلى مستوى لا ينقلب إلى صراع

نقابة الصيادلة تحذر: أختام ووصفات طبية مزورة

الحكومة المصرية تعلق على الأنباء حول نفاد الأرز في الأسواق

افتتاح مهرجان الرمان الثاني في كلية الحصن الجامعية

الأحد، 13-11-2022 03:15 م

التشكيل المتوقع لمباراة الوحدات وشباب العقبة في نهائي كأس الأردن

11202213135228413723977


الوكيل الإخباري -  يستضيف ملعب "الملك عبد الله الثاني"، اليوم الأحد، مواجهة شباب العقبة وضيفه الوحدات في نهائي كأس الأردن.

وتقام المباراة على ملعب "الملك عبد الله الثاني" في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت الأردن.

وتذاع المباراة عبر قناة الأردنية الرياضية.
مشوار الفريقين

تأهل شباب العقبة إلى المباراة النهائية بعدما أقصى منافسه بلعما بنتيجة 3-1 في دور الـ32 ثم فاز على اتحاد الرمثا بنتيجة 1-0 في دور الستة عشر.

وتخطى شباب العقبة منافسه الحسين إربد بنتيجة 1-0 في ربع النهائي ثم فاز على عمان بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

وقطع الوحدات مشوارًا مميزًا بعدما تخطى الحصن بنتيجة 5-0 في دور الـ32 ثم فاز على السرحان بنتيجة 4-0 في دور الستة عشر.

وتخطَّى الوحدات منافسه التقليدي الفيصلي في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بنتيجة 1-1 ثم فاز على الرمثا بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم الـ6 من أغسطس الماضي بالدوري الأردني بنتيجة 1-1.

وفاز الوحدات بلقب كأس الأردن 10 مرات آخرها عام 2014 بينما تأهل شباب العقبة للمرة الأولى في تاريخه للمباراة النهائية.


أسلحة شباب العقبة

يسعى فريق شباب العقبة لتحقيق إنجاز تاريخي وحصد لقب كأس الأردن للمرة الأولى في مسيرته.

ويخوض الفريق المباراة الأخيرة تحت قيادة مديره الفني رائد الداوود الذي قضى 9 أعوام في قيادة الفريق وأعلن رحيله مع نهاية مشوار الفريق ببطولة الكأس.

وأنهى شباب العقبة الدوري محتلاً المركز الخامس، كما إن الفريق تأهل لنهائي الكأس للمرة الأولى.

ومن المرجح أن يعتمد رائد الداوود على تشكيلة تضم حارس المرمى حماد الأسمر وأمامه الرباعي ياسر الرواشدة وأنس بدوي وأحمد أبو حلاوة وأنس أبو طعيمة في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عمر سريوة وغيث المدادحة ومحيسن أبوجبلة وعيسى السباح مع ثنائي الهجوم محمود شوكت وكريستيان فارغاس.

أوراق الوحدات
يأمل الوحدات في إنقاذ موسمه وتحقيق الفوز بلقب الكأس بعد خسارة لقب الدوري لصالح منافسه الفيصلي.

ويقود الوحدات مدربه الفرنسي ديديه غوميز، الذي يعتمد على تشكيلة تضم الحارس عبد الله الفاخوري وأمامه رباعي خط الدفاع فراس شلباية ومهند خير الله ومحمد الدميري ومحمد أبو حشيش.

ويقود خط الوسط كلارنس بيتانغ وبجواره أحمد إلياس ومهند أبوطه وأحمد سريوة وأنس العوضات مع المهاجم شهاب القنبر.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202213151143918821561

برشلونة يفكر في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

1120221315430358124227

الأمير فيصل بن الحسين يُشارك بالمؤتمر العالمي للمرأة والرياضة

11202213104433918019566

من بيليه إلى زيدان.. 11 لاعبا أسطوريا في التشكيلة المثالية للمونديال

1120221314234440319175

منتخب التايكواندو يستهل مشواره في بطولة العالم بالمكسيك الاثنين

1120221313456347354622

النسخة الأصلية لكأس العالم تحط الرحال في قطر

11202213115721768574940

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
11202213122530708570541

الوحدات وشباب العقبة يتسابقان نحو لقب كأس الأردن اليوم

1120221212616912702413

كأس الأردن.. نهائي فريد بين الوحدات وشباب العقبة

1020223113137166958526

غياب 12 لاعب عن الجولة الاخيرة للدوري الاردني

1020222394437250606163

الرمثا بصدد الاعتراض على حكم مباراته أمام الوحدات

1020222211372597652933

الإنذارات تقلق الوحدات قبل موقعة الفيصلي

1020221895158502482162 (1)

هل يتولى العلاونة تدريب الحسين إربد؟