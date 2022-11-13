التشكيل المتوقع لمباراة الوحدات وشباب العقبة في نهائي كأس الأردن

الوكيل الإخباري - يستضيف ملعب "الملك عبد الله الثاني"، اليوم الأحد، مواجهة شباب العقبة وضيفه الوحدات في نهائي كأس الأردن.



وتقام المباراة على ملعب "الملك عبد الله الثاني" في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت الأردن.



وتذاع المباراة عبر قناة الأردنية الرياضية.

مشوار الفريقين



تأهل شباب العقبة إلى المباراة النهائية بعدما أقصى منافسه بلعما بنتيجة 3-1 في دور الـ32 ثم فاز على اتحاد الرمثا بنتيجة 1-0 في دور الستة عشر.



وتخطى شباب العقبة منافسه الحسين إربد بنتيجة 1-0 في ربع النهائي ثم فاز على عمان بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.



وقطع الوحدات مشوارًا مميزًا بعدما تخطى الحصن بنتيجة 5-0 في دور الـ32 ثم فاز على السرحان بنتيجة 4-0 في دور الستة عشر.



وتخطَّى الوحدات منافسه التقليدي الفيصلي في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بنتيجة 1-1 ثم فاز على الرمثا بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.



وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم الـ6 من أغسطس الماضي بالدوري الأردني بنتيجة 1-1.



وفاز الوحدات بلقب كأس الأردن 10 مرات آخرها عام 2014 بينما تأهل شباب العقبة للمرة الأولى في تاريخه للمباراة النهائية.





أسلحة شباب العقبة



يسعى فريق شباب العقبة لتحقيق إنجاز تاريخي وحصد لقب كأس الأردن للمرة الأولى في مسيرته.



ويخوض الفريق المباراة الأخيرة تحت قيادة مديره الفني رائد الداوود الذي قضى 9 أعوام في قيادة الفريق وأعلن رحيله مع نهاية مشوار الفريق ببطولة الكأس.



وأنهى شباب العقبة الدوري محتلاً المركز الخامس، كما إن الفريق تأهل لنهائي الكأس للمرة الأولى.



ومن المرجح أن يعتمد رائد الداوود على تشكيلة تضم حارس المرمى حماد الأسمر وأمامه الرباعي ياسر الرواشدة وأنس بدوي وأحمد أبو حلاوة وأنس أبو طعيمة في خط الدفاع.



ويقود خط الوسط عمر سريوة وغيث المدادحة ومحيسن أبوجبلة وعيسى السباح مع ثنائي الهجوم محمود شوكت وكريستيان فارغاس.



أوراق الوحدات

يأمل الوحدات في إنقاذ موسمه وتحقيق الفوز بلقب الكأس بعد خسارة لقب الدوري لصالح منافسه الفيصلي.



ويقود الوحدات مدربه الفرنسي ديديه غوميز، الذي يعتمد على تشكيلة تضم الحارس عبد الله الفاخوري وأمامه رباعي خط الدفاع فراس شلباية ومهند خير الله ومحمد الدميري ومحمد أبو حشيش.



ويقود خط الوسط كلارنس بيتانغ وبجواره أحمد إلياس ومهند أبوطه وأحمد سريوة وأنس العوضات مع المهاجم شهاب القنبر.

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