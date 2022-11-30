التشكيل المتوقع لمباراة تونس ضد فرنسا

الوكيل الإخباري - يخوض منتخب تونس مواجهة مصيرية أمام منافسه فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.



ويلعب ضمن منافسات الجولة ذاتها منتخب أستراليا مع الدنمارك لحساب المجموعة ذاتها.



وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة تونس وفرنسا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2022.



الموعد والقنوات الناقلة



تقام المباراة على ملعب "المدينة التعليمية" في الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الاردن وقطر و الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس.



وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق عصام الشوالي وأيضاً قناة بي إن سبورتس ماكس 1.





وتذاع أيضًا عبر قناة الكأس اكسترا 1 وقناة الكأس المفتوحة.





أسلحة فرنسا

يدخل منتخب فرنسا اللقاء باحثًا عن العلامة الكاملة بعدما حسم التأهل بشكل رسمي، كما إن رفاق النجم كيليان مبابي يبحثون أيضًا عن الصدارة.

وأكد ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن المنتخب التونسي سيلعب بكامل طاقته ولكنه سيبحث عن تقديم مباراة قوية.

وأوضح أن منتخب فرنسا يعلم تمامًا قدرات منتخب تونس وهو فريق قوي يلعب كرة منظمة وجماعية ولن يكون صيدًا سهلًا.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب فرنسا على تشكيلة تضم حارس المرمى هوغو لوريس وأمامه الرباعي دايوت أوباميكانو وإبراهيما كوناتي وبنيامين بافارد وثيو هيرنانديز في خط الدفاع.

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ويقود خط الوسط أوريلين تشواميني وبجواره أدريان رابيو وأمامهما أنطوان غريزمان وفي الهجوم عثمان ديمبلي وأولييفيه جيرو وكيليان مبابي.



أوراق تونس



يتطلع منتخب تونس لتحقيق المفاجأة وحصد الانتصار الأول له بالبطولة وحسم الفوز على حساب فرنسا حاملة اللقب.



واعترف جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بأن مهمته صعبة في عبور عقبة فرنسا، ولكن المنتخب التونسي سيلعب بكل شرف وقوة من أجل الفوز.



وأكد أنه لن يرد على الانتقادات وما روجه عصام جمعة، لاعب المنتخب السابق، بشأن وجود خلافات بين اللاعبين موضحًا أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة .



ويعتمد منتخب تونس على تشكيلة تضم حارس المرمى أيمن دحمان وأمامه الثلاثي نادر الغندري وياسين مرياح ومنتصر الطالبي في خط الدفاع.



ويقود خط الوسط عيسى العيدوني وبجواره محمد علي بن رمضان وإلياس السخيري ويميناً وجدي كشريدة ويساراً علي معلول مع ثنائي الهجوم وهبي الخزري وأنيس بن سليمان.



وقال اللاعب التونسي السابق يامن بن ذكري لـ"إرم نيوز"، إن المهمة تبدو صعبة لعبور عقبة فرنسا ولكن الأهم أن يقدم لاعبو تونس صورة جيدة بعد الخسارة أمام أستراليا.



وأوضح أن مباراة أستراليا كانت كارثية بالنسبة للمنتخب وقتلت جزءاً كبيراً من أحلام التأهل ولكن يجب القتال على ما تبقى من فرص وحظوظ لعبور عقبة فرنسا.

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