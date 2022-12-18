التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم

الوكيل الإخباري - تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ستاد "لوسيل" لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.



وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة نهائي كأس العالم بين المنتخبين.



الموعد والقنوات الناقلة



تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت قطر وأيضاً بتوقيت السعودية بصافرة الحكم البولندي سيمون مارسينياك.



وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة بصوت المعلق عصام الشوالي وأيضاً المعلق يوسف سيف، وأيضاً عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت الشوالي وبي إن سبورتس ماكس 2 بصوت حفيظ دراجي وحسن العيدروس.



وتذاع المباراة أيضاً عبر قناة الكأس المفتوحة وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي وقناة الكأس اكسترا 3 بصوت المعلق خالد الحدي.



ماذا يقول التاريخ؟



بدأت لقاءات المنتخبين في نسخة كأس العالم 1930 وفاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-0 بهدف لويس مونتي، ثم تقابل المنتخبان في بضع تجارب ودية قبل تجدد الصدام الرسمي في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 1978 وفاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 وسجل للأرجنتين دانييل باساريلا وليوبولدو لوكي وأحرز ميشيل بلاتيني للمنتخب الفرنسي.



وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2018 وفاز بها منتخب فرنسا بنتيجة 4-3 وسجل وقتها للديوك أنطوان غريزمان من ضربة جزاء وبنيامين بافارد وكيليان مبابي (هدفين) وسجل لراقصي التانغو أنخيل دي ماريا وغابرييل ميركادو وسيرجيو أغويرو.



وحقق منتخب فرنسا لقب كأس العالم مرتين في نسختي 1998 و2018 كما وصل للمباراة النهائية 3 مرات وخسر من قبل نهائي 2006.



ويخوض المنتخب الأرجنتيني اللقاء النهائي السادس في مسيرته بعد نسخ 1930 و1990 و2014 التي خسرها و1978 و1986 التي فاز بها.



مشوار المنتخبين

تأهل منتخب فرنسا في صدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز على أستراليا بنتيجة 4-1 ثم الفوز على الدنمارك بنتيجة 2-1 ثم الخسارة أمام تونس بنتيجة 0-1.

وصعد منتخب فرنسا على حساب بولندا بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر ثم أقصى إنجلترا بنتيجة 2-1 في دور الثمانية، ثم فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0 في دور الأربعة.

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وخاض منتخب فرنسا 6 مباريات فاز في 5 منها وتلقى هزيمة واحدة، وسجل 13 هدفاً واستقبل 5 أهداف ويبقى هداف المنتخب الفرنسي بالبطولة كيليان مبابي برصيد 5 أهداف.



وتأهل منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بعد الخسارة أمام السعودية بنتيجة 1-2 ثم الفوز على المكسيك ثم بولندا بالنتيجة ذاتها 2-0.

وصعد المنتخب الأرجنتيني على حساب أستراليا بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2 في ربع النهائي وفاز على كرواتيا بنتيجة 3-0 في دور الأربعة.

وخاض منتخب الأرجنتين 6 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل مرة وخسر في مباراة، وسجل 12 هدفاً واستقبل 5 أهداف، ويعد هداف المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 5 أهداف.



أسلحة فرنسا

يسعى المنتخب الفرنسي للحفاظ على لقب المونديال للنسخة الثانية على التوالي للمرة الأولى في تاريخه وللمرة الثالثة في تاريخ كأس العالم بعد إيطاليا في نسختي 1934 و1938 والبرازيل في نسختي 1958 و1962.



وقال ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء "المباراة ستكون صعبة بكل المقاييس ليس فقط لأنها في نهائي كأس العالم ولكن لأننا سنلعب أمام منتخب قوي وجماهير متحمسة".



وأضاف "واجهنا الأرجنتين في نسخة 2018 ولديهم 7 لاعبين ما زالوا في التشكيلة وعلى رأسهم ليونيل ميسي وهو أمر يجعل المواجهة صعبة بكل المقاييس".



ويعتمد منتخب فرنسا على تشكيلة تضم حارس المرمى هوغو لوريس وأمامه الرباعي ثيو هيرنانديز ورافاييل فاران وإبراهيما كوناتي وجوليس كوندي في خط الدفاع.



ويقود خط الوسط أورلين تشواميني وبجواره أدريان رابيو أو يوسف فوفانا وأنطوان غريزمان مع ثلاثي الهجوم أوليفييه جيرو وكيليان مبابي وعثمان ديمبلي.



أوراق الأرجنتين



يتطلع منتخب الأرجنتين لاستعادة لقب كأس العالم الغائب منذ 36 عاماً كاملة في المشاركة المونديالية الأخيرة للنجم ليونيل ميسي.



وقال ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المواجهة ستكون قوية وصعبة ولكنها لا تقتصر فقط على الصراع بين نجمين كبيرين بقيمة ليونيل ميسي وكيليان مبابي.



وأضاف "منتخب فرنسا لديه العديد من الأوراق الهجومية وأيضاً المنتخب الأرجنتيني جاهز لكل السيناريوهات بما فيها ضربات الترجيح التي لا يتمنى اللجوء إليها".



ويعتمد منتخب الأرجنتين على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إيميليانو مارتينيز وأمامه الرباعي نيكولاس أوتاميندي وكريستيان روميرو وناهول مولينا وماركوس أكونا في خط الدفاع.



ويقود خط الوسط إنزو فرنانديز ورودريغو دي بول ولياندرو باريديس وأليكسيس ماك أليستر مع ثنائي الهجوم ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.



وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق لـ"إرم نيوز"، إن اللقاء سيكون خارج أي حسابات أو توقعات، موضحاً أن تألق ميسي ومبابي يزيد سخونة وصعوبة المواجهة.



وأوضح أن المنتخب الأرجنتيني لديه أسلحة تكتيكية تنفذ أفكار المدرب سكالوني خاصة ماك أليستر وألفاريز، كما إن منتخب فرنسا يجيد التحولات ولديه غريزمان أحد أفضل لاعبي المونديال.

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