الثلاثاء 22-11-2022
الوكيل الاخباري

التربية تنشر رابط أرقام جلوس تكميلية التوجيهي

وزير المالية: لن يتم صرف أي مطالبات مالية بعد هذا التاريخ

المواجهات العربية بكأس العالم اليوم تتصدر حديث الأردنيين

وزارة الصحة تحذر من إساءة استخدام المضادات الحيوية

هام من وزارة العمل بشأن إجازة الأمومة

فيديو - الحاج حسين ذهب للصلاة في المسجد فاختاره الله إلى جواره

المساعدات الخارجية للاردن تتجاوز الـ 2 مليار دولار

الاردنيون يقبلون على شراء الذرة مع ذروة الانتاج

مونديال قطر ينعش قطاعات اقتصادية في الأردن

الصحة توجه رسالة لمرضى السكري في الأردن

الثلاثاء، 22-11-2022 11:57 ص

التشكيل المتوقع لمواجهة الأرجنتين والسعودية

11202222102447249333215


الوكيل الإخباري -  يلتقي المنتخب السعودي منافسه الأرجنتيني في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الثالثة، بكأس العالم 2022 في قطر، ظهر اليوم الثلاثاء.

وسترسم مباراة الغد الملامح المبكرة للمجموعة، ومسار المنتخبين، خاصة الأخضر السعودي، الذي تبدو المباراة أكثر صعوبة بالنسبة له، في مواجهة أحد المرشحين للقب، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

وإليكم التشكيل المتوقع للفريقين:

الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز. 

الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو.

الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، أليخاندرو جوميز.

الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، أنخيل دي ماريا.

السعودية:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: عبدالإله المالكي، محمد كنو - فراس البريكان، سلمان الفرج، سالم الدوسري.

الهجوم: صالح الشهري

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202222111956157413767

قناة مجانية تنقل مباراة السعودية ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022

11202222105449188053927

ميسي يبدأ رقصته الأخيرة في مواجهة السعودية

11202222105941683547354

انتقادات بسبب قرار إبقاء حارس إيران في الملعب رغم إصابته المروعة

11202222104916844315967

تونس تستهل مشوارها في كأس العالم بمواجهة صعبة أمام الدنمارك

112022221029213196927

أول تعليق لمدرب منتخب إيران بعد تعرضه لهزيمة ساحقة

1120222294329555026218

السعودية والأرجنتين.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ المواجهات والمشاركات في كأس العالم

أخبار متعلقة
1120222294329555026218

السعودية والأرجنتين.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ المواجهات والمشاركات في كأس العالم

11202220112031909330915

موعد المباراة الافتتاحية لمونديال قطر

1120221594519942519808

مفاجأة.. بايرن ميونخ يبدأ مفاوضاته مع رونالدو

1120221012346203836364 (1)

أشياء تظهر لأول مرة فى كأس العالم 2022

112022713431917912429

10 بطاقات حمراء في نهائي أرجنتيني ملتهب - (فيديو)