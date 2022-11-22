التشكيل المتوقع لمواجهة الأرجنتين والسعودية

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب السعودي منافسه الأرجنتيني في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الثالثة، بكأس العالم 2022 في قطر، ظهر اليوم الثلاثاء.



وسترسم مباراة الغد الملامح المبكرة للمجموعة، ومسار المنتخبين، خاصة الأخضر السعودي، الذي تبدو المباراة أكثر صعوبة بالنسبة له، في مواجهة أحد المرشحين للقب، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.



وإليكم التشكيل المتوقع للفريقين:



الأرجنتين:



حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.



الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو.



الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، أليخاندرو جوميز.



الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، أنخيل دي ماريا.



السعودية:



حراسة المرمى: محمد العويس.



الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني.



الوسط: عبدالإله المالكي، محمد كنو - فراس البريكان، سلمان الفرج، سالم الدوسري.



الهجوم: صالح الشهري

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