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الإثنين، 04-03-2024 03:28 م

التشكيل المتوقع لموقعة العين والنصر

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الوكيل الإخباري - استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة العين الإماراتي اليوم في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ويعاني العالمي من تحديات فنية عديدة قبل المباراة بعدما ضربت الإصابة حارس المرمى وليد عبدالله خلال مواجهة الحزم الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين.

كما يستمر غياب الحارس راغد النجار ويحتاج لأسبوعين من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

فيما تعرض نواف العقيدي للإيقاف على خلفية أزمته مع الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي.

وبات الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا المرشح الأوفر حظًا لحراسة عرين النصر أمام العين، رغم عدم اكتمال جاهزيته بنسبة 100%.

وشهدت الساعات الأخيرة تعرض البرازيلي أندرسون تاليسكا لإصابة مفاجئة واستدعاء السنغالي ساديو ماني لدخول قائمة المباراة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – لابورت – عبدالإله العمري.

وسط الملعب: عبدالله الخيبري – علي الحسن – أوتافيو.

الهجوم: أيمن يحيى – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

على الجانب الآخر اطمأن الجهاز الفني للعين، بقيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو، على جاهزية خالد عيسى، حارس المرمى، للمشاركة أمام النصر. 

وشارك خالد عيسى، في التدريب الأخير للعين مساء أمس، وظهر بمستوى جيد، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة العين وحتا في الجولة ال15 من دوري أدنوك للمحترفين.

وفضل الجهازان الفني والطبي، عدم الدفع بالمهاجم لابا كودجو، لتجنب تفاقم الإصابة، وانتظار اكتمال شفائه وجاهزيته الكاملة قبل الدفع به في مباريات العين المقبلة.

ويتوقع أن يبدأ العين مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: بندر الأحبابي- خالد الهاشمي- كوامي- خالد البوشي

الوسط: أحمد برمان- نادر يحيى- بارك يونج وو- ماتياس بالاسيوس

الهجوم: عمر أتزيلي- سفيان رحيمي

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