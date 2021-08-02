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الإثنين، 02-08-2021 03:55 م

التشكيل المثالي لمرحلة الإياب من دوري المحترفات،، وأهم الأرقام

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت مرحلة الإياب من دوري المحترفات الأردني، والتي شهدت تفوق عمان على الجميع وعدم تعثره في أي مباراة، وتفوق هدافته ميساء جبارة بفارق تهديفي كبير عن أقرب ملاحقتها .اضافة اعلان


 

وإليكم بعض الأرقام، من الدوري، والذي ينتظر المرحلة الذهبية لحسم اللقب : 

1/ الصدارة : انفرد فريق عمان بالمركز الأول بـ "24 " نقطة، ويأتي الأرثوذكسي بالوصافة بـ "16" نقطة.

2/ أقوى هجوم : سجلت لاعبات عمان "43 " هدف بـ "8" مباريات،، بينما سجل الأرثوذكسي "25" هدف ، ولم يسجل القادسية إلا هدفا واحدا حتى الآن.

3/ أقوى دفاع: لم تتلق شباك عمان إلا "4" أهداف، بينما اهتزت شباك القادسية في "35" مناسبة .

4/ تعادل وحيد : شهد الدوري الأردني حتى الآن تعادلا وحيدا وكان بين الأهلي والأرثوذكسي.
 
6/ الفريق المثالي لمرحلة الإياب وفق رؤية "ملاعب" الفنية :
حراسة المرمى : ملك شنك
خط الدفاع : نور زوقش، أية المجالي، هيا خليل و روزبهان فريج
خط الوسط : شهناز جبرين، ياسمين فايز و عبير النهار
خط الهجوم : بانا البيطار ، راياحينا و ميساء جبارة

 




 

 


 

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