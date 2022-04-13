التعادل الأول في دوري المحترفين بالظهور الأول لمغير السرحان

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشااختتمت الجولة الأولى من دوري المحترفين بالتعادل الوحيد حتى الآن، والذي جاء بين فريقي سحاب ومغير السرحان بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب .وتقدم سحاب بثنائية لمحترفه دييجو كالديرون قبل أن يحرز أحمد السليم، ومجاهد الزواهرة هدفي مغير السرحان، ليحقق الأخير أول نقطة بتاريخه بدوري المحترفين .ودخل فريق سحاب للمباراة بالتشكيل التالي : رشيد رفيد، نداي، جبر خطاب، محمد الرازم، عصام السميري، فادي الناطور، يزن ثلجي، كالديرون، كايسيدو، أحمد طنوس وأحمد العيساوي.فيما مثل فريق مغير السرحان : منذر الزعبي، حسام محمد، حمزة الشمالي، صهيب أو هشهش، احمد السليم، قصي طنوس، أحمد الحراحشة، عمر عدنان، سبيع أحمد، محمد سمير وكريم أبو سعيد .وتتشارك فرق الصريح، شباب العقبة الفيصلي والحسين إربد الصدارة بـ 3 نقاط لكل منهم، فيما يتقاسم سحاب ومغير السرحان المركز الخامس بنقطة لكل منهما، و لاتمتلك فرق الرمثا، الجزيرة، معان، شباب الأردن، الوحدات، والسلط أي نقاط.وغاب فريقا الوحدات والسلط عن الجولة الأولى، بعد تأجيل مواجهتهما بسبب مشاركة الأخضر بدوري أبطال اسيا، حيث سيتم جدولة مبارياته بعد نهاية دور المجموعات للبطولة .