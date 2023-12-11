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الإثنين، 11-12-2023 02:48 م

التعادل يحسم مواجهة بيراميدز وصن داونز

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الوكيل الإخباري - فرض التعادل دون أهداف نفسه على لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وضيفه بيراميدز المصري، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، خاصة من جانب صن داونز داونز، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وأنهى بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه أسامة جلال في الدقيقة 90.

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بتلك النتيجة، ازدادت الأمور تعقيداً بين فرق تلك المجموعة، بعدما تساووا جميعاً في رصيد 4 نقاط، ليصبح فارق الأهداف هو الفيصل في تحديد الترتيب، حيث تواجد صن داونز على القمة، في حين جاءت فرق مازيمبي الكونغولي الديمقراطي ونواذيبو الموريتاتي وبيراميدز، في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.

ويلتقي بيراميدز مع ضيفه صن داونز في الجولة الرابعة للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين مازيمبي وضيفه نواذيبو.

 

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