التعمري أساسياً في لقاء مونبلييه وستاد ريمس

الوكيل الإخباري - أعلن نادي مونبلييه الفرنسي، تشكيلتيه الأساسية أمام ستاد ريمس في المباراة التي تجمعهما في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الأردن، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.



ويلعب الأردني موسى التعمري أساسيا في تشكيلة مونبلييه، بعدما سجل حضورا قويا من خلال الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه ضمن منافسات الجولة الثانية أمام نادي ليون.



وتألق التعمري بإحرازه هدفين ، قاد فريقه مونبلييه لتحقيق فوزه الأول في الدوري الفرنسي، على حساب مضيفه ليون.



يذكر أن المبارة ستبث على قناة beIN Sports HD 4.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة