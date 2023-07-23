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الأحد، 23-07-2023 03:40 م

التعمري اساسيا في اول مباراة مع مونبيلييه

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الوكيل الإخباري -  انهزم مونبيلييه الفرنسي، السبت، في مواجهة ودية أمام نيس بنتيجة 1ـ0، وهو اختبار الهدف منه الإعداد للموسم الجديد في الدوري الفرنسي الذي سينطلق في منتصف الشهر القادم، حيث دارت المباراة على ثلاثة أشواط، كل واحد منهما امتد 30 دقيقة.

وشارك الثنائي العربي، المتكون من التونسي وهبي الخزري والأردني موسى التعمري، ضمن التشكيلة التي خاضت الشوط الأول، حيث ذكر موقع "allezpaillade" الفرنسي أن أداء اللاعبين كان مميزاً رغم غياب الأهداف، ولكنهما أظهر انسجاماً قد يمنحهما فرصة كبيرة لقيادة هجوم الفريق الفرنسي في الموسم القادم. 

وشارك التعمري اساسيا في أول ظهور له مع فريقه الجديد.

وكان التعمري انخرط في تدريبات فريقه الجديد الأسبوع الماضي.

وينطلق الثنائي الخزري  والتعمري في الموسم الجديد بأهداف مختلف، ذلك أن التعمري سيخوض أول تجربه له في الدوري الفرنسي، فالتجربة في الدوري البلجيكي أعدته ليكون قادراً على رفع التحدي مع فريقه الجديد وإثبات نفسه، حيث يبدو الخيار الأول لتعويض النجم الصاعد للكرة الفرنسية وايهي الذي اقترب من الانتقال إلى تشلسي الإنكليزي.

أمّا وهبي الخزري فقد استمر مع مونبلييه مُكرهاً في غياب العروض، وعليه الآن تعويض فشله النسبي في الموسم الماضي، عندما لم يسجل الكثير من الأهداف ولم يكن فريقه راغباً في استمراره، ولكن ثاني أفضل هدّاف في تاريخ منتخب تونس لم يعثر على العروض، ولتفادي الأزمات في نهاية الموسم القادم عليه أن يحسّن أرقامه هذا الموسم.

وتبدو البداية مثالية في التحضيرات، فالخزري سجّل هدفاً في اللقاء الودي السابق لفريقه، والتعمري بدأ ينسجم مع أسلوب فريقه، ومهاراته في التسرب ستشكل خطراً على كل المنافسين، وبالتالي قد يُشكل الثنائي العربي خطراً على المنافسين في هذا الموسم.

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