التعمري : رفضت عروضا فلكية خليجية

الوكيل الإخباري - كشف موسى التعمري نجم منتخب الأردن ومهاجم مونبيلييه الفرنسي، كواليس مثيرة في مسيرته خلال الأسابيع القليلة الماضية.



قال التعمري في تصريحات لصحيفة "ميدي ليبري": "بالتأكيد بإمكاني الرحيل عن مونبيلييه، لكن ليس الآن، مازال أمامي الوقت".



وأضاف المهاجم الأردني "لابد أن أستمر في أوروبا، لقد تلقيت عروضا بمبالغ مالية فلكية من أندية قطرية وسعودية، ولكنني رفضت".



وتابع مهاجم مونبيلييه "قيل لي (أنت مجنون)"، مضيفا "لقد طلبت من مدير أعمالي شيئا واحدا فقط، لا تتواصل معي إذا لم يكن لديك عرض من نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي".



وأتم موسى التعمري "لست مستعدا لخطوة الرحيل، عندما ينتهي مشواري في الدوري الفرنسي، تنتظرني مباراتان مع منتخب الأردن في يونيو/حزيران، وسنرى بعدهما ما سيحدث".



يذكر أن التعمري (26 عاما) انضم لصفوف مونبيلييه قادما من لوفين البلجيكي مطلع الموسم الجاري.

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