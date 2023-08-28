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الإثنين، 28-08-2023 03:11 م

التعمري يتصدر الترند بعد تألقه بالدوري الفرنسي .. وهكذا وصفوه

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الوكيل الإخباري - تصدر الأردني موسى التعمري نجم نادي مونبلييه الفرنسي قائمة "ترند" خلال الساعات الماضية في الأردن، وذلك بعد الأداء القوي له في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه مع فريق ريمس ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

التعمري خطف الأضواء خلال اللقاء عندما سجل هدفا عالميا في مرمى ريمس، حيث جاء الهدف في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، بعد أن راوغ لاعبي الفريق المنافس ثمّ سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ولقي أداء التعمري اشادة واسعة بعد الأداء المميز الذي قدمه في اللقاء الذي يأتي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، حيث انتهى اللقاء بخسارة مونبيلييه المباراة بنتيجة 1-3، لكن التعمري سجل هدف فريقه الوحيد بطريقة رائعة.

وكان من بين التعليقات اللافتة حول أداء التعمري خلال المباراة ما نشرته صفحة الدوري الفرنسي عبر منصة "إكس" حيث قالت في منشور لها :" إبن الأجاويد.. النشمي موسى التعمري يصل لهدفه الثالث بقميص مونبلييه هذا الموسم حتى الآن".

كما كشفت عن أرقام مميزة للتعمري قائلة: "إن التعمري سدد 13 تسديدة بعد مراوغة كللهم بـ3 أهداف".

وأضافت أنه يسبقه فقط بهذه الأرقام في الدوريات الأوروبية الكبرى اللاعبين مبابي ورودريجو.

أما محليا، فقد تفاعل الأردنيون على نطاق واسع مع هدف التعمري الذي سجله في المباراة الأخيرة مشيدين بالأداء المتميز له حتى الآن ضمن مشواره في الدوري الفرنسي.

والجدير بالذكر أن اللاعب موسى التعمري (26 عامًا)، ع مون، الذي انضم لنادي مونبلييه في تموز الماضي، قد أحرز ثنائية في مباراة فريقه السابقة أمام نادي ليون.

ويأتي انضمام التعمري للفريق الذي توج بالدوري الفرنسي عام 2011، في صفقة "غير معلنة القيمة"، قادماً من أود هيفرلي لوفين البلجيكي.

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