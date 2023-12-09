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السبت، 09-12-2023 01:50 م

التعمري يُثير المخاوف قبل أيام من كأس آسيا

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الوكيل الإخباري - تعرض المهاجم الأردني، موسى التعمري، إلى إصابة في بداية الشوط الثاني من لقاء فريقه مونبلييه، الذي واجه لانس، الجمعة، في افتتاح مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، على ملعب لاموسون.

وغادر التعمري الملقب "ميسي الأردن" الميدان، بعد قرابة 56 دقيقة، حيث تعرض إلى إصابة فرضت دخول المسعفين للتدخل، قبل أن يخرج من الميدان ويتم استبداله، حيث كان واضحاً أنه يعاني من إصابة عضلية، في انتظار ما سيعلنه فريقه في الساعات القادمة بخصوص خطورة إصابته والراحة التي سيركن إليها، حيث لم يصدر عن مونبيلييه أي بيان رسمي بشأن وضع لاعبه الصحي، الذي انضم إلى التونسي وهبي الخزري الذي غاب عن المواجهة بداعي الإصابة أيضا.

وقبل أيام قليلة من انطلاق كأس آسيا في قطر 12 يناير 2024، فإن إصابة التعمري ستربك حسابات منتخب بلاده بلا شك، باعتبار أنه النجم الأول لمنتخب "النشامى" حاليا، ويقدم مستويات جيدة، والمنتخب الأردني يعتمد عليه بشكل كبير من أجل التألق في المسابقة، ومن المؤكد أن المدرب حسين عموتة سيتابع باهتمام كبير نتائج الفحوصات التي سيخضع لها التعمري لاحقاً.

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