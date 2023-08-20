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الأحد، 20-08-2023 03:20 م

التعمري يرد على ولي العهد

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الوكيل الإخباري - تفاعل اللاعب موسى التعمري مع احتفال ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله به عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

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وردّ التعمري على احتفالية ولي العهد قائلا: "ممتن جدا لهذه اللحظة التي يجمعنا بها حب الاردن.. لكَ كل الحب مني على هذه اللفتة الرائعة التي عززت في نفسي مسؤولية أكبر".

وأضاف، "شكرا لك سيدي الحسين بن عبدالله الثاني.. دائما نجدك معنا وداعم لنا.. نحبك في الله".

وكان احتفل ولي العهد، باللاعب الأردني التعمري لتسجيله أولى أهدافه في الدوري الفرنسي.

 

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