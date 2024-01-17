الأربعاء 17-01-2024
الوكيل الاخباري
 

مدير الأمن العام: انخفاض عدد الحوادث والمخالفات الخطرة منذ إنفاذ القانون الجديد

إطلاق 6 فرص استثمارية جديدة في قطاع السياحة والصناعات الغذائية

الاحتلال يعتقل فلسطينية شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من مخيم بلاطة شرق نابلس

صحيفة اسرائيلية عن نتنياهو: الحرب قد تستمر حتى 2025

استهدفت 8 آليات و11 جندي اسرائيلي .. القسام تعلن عن عمليات نوعية في غزة

الجرائم الالكترونية تحذر الفتيات من حفظ صورهن على هذا التطبيق !

كيف تحولت صورة البطيخة إلى رمز لدعم فلسطين؟

الاحتلال يقر بحصيلة الاصابات خلال 24 ساعة

المستقلة للانتخاب تطلق خدمة تغيير الدائرة الانتخابية عبر تطبيق "سند"

الأربعاء، 17-01-2024 04:08 م

التعمري يزاحم الدردور على صدارة هدافي الأردن

1202417122149997569446


الوكيل الإخباري - ارتفع السجل التهديفي لنجم الأردن موسى التعمري، إلى 3 أهداف، خلال مشاركته في كأس آسيا لكرة القدم.

وكان التعمري، سجل أول أهدافه بكأس آسيا في نسخة "2019- الإمارات" في مرمى منتخب سوريا، قبل أن ينجح في تسجيل هدفين في مرمى ماليزيا في النسخة الحالية للبطولة المقامة في قطر.

وبهدفيه في مباراة ماليزيا التي فاز بها الأردن 4-0، تقدم التعمري للمركز الثاني على لائحة هدافي النشامى في تاريخ المشاركات بكأس آسيا.

وحافظ حمزة الدردور على صدارة هدافي منتخب الأردن في البطولة برصيد "4" أهداف عندما سجل "سوبر هاتريك" بمرمى سوريا في نسخة "2015- أستراليا"، متقدمًا بالتالي بفارق هدف وحيد على التعمري.

ويتواجد الدردور والتعمري حاليًا مع منتخب الأردن، وكلاهما يمتلك فرصة كبيرة بتعزيز رصيده التهديفي في المباراتين المقبلتين أمام كوريا الجنوبية والبحرين.

وكان الدردور قد شارك في مباراة ماليزيا خلال الدقائق الأخيرة، لكنه لم ينجح في تعزيز رصيده التهديفي.

ويتصدر منتخب الأردن حالياً ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا، برصيد 3 نقاط متفوقاً على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120241711127826010768

الوحدات يفسخ عقد سلامة عيد

120241712936322882355

منتخب المغرب يستهل مشواره في أمم أفريقيا 2023 أمام تنزانيا الليلة

120241714744388730967 (1)

رئيس لجنة حكام إنجلترا يعترف بظلم ليفربول أمام آرسنال

1202417114553155706726

محمد صلاح قريب من التوصل إلى اتفاق مع فريقه السعودي الجديد

1202417112756805550847 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

1202417125222180932013

مفاجأة كبرى.. نجم عالمي يقترب من مغادرة الدوري السعودي

أخبار متعلقة
1202417144832907794750

أردني بتشكيلة الجولة الأولى في كأس آسيا

12024813353127126784

النشامى يلتقي اليابان وديا الثلاثاء

120248931462324389

دوريفال مدرباً جديداً لمنتخب البرازيل

12024885034489556254

نابولي يتعرض لهزيمة ساحقة ويواصل مسلسل نزيف النقاط

120243155030418670328

الكشف عن قائمة منتخب قطر النهائية للدفاع عن لقب بطل كأس آسيا 2023

1220232891749524602528

كاساس يعلن عن القائمة النهائية لمنتخب العراق في كأس آسيا