التعمري يزاحم الدردور على صدارة هدافي الأردن

الوكيل الإخباري - ارتفع السجل التهديفي لنجم الأردن موسى التعمري، إلى 3 أهداف، خلال مشاركته في كأس آسيا لكرة القدم.



وكان التعمري، سجل أول أهدافه بكأس آسيا في نسخة "2019- الإمارات" في مرمى منتخب سوريا، قبل أن ينجح في تسجيل هدفين في مرمى ماليزيا في النسخة الحالية للبطولة المقامة في قطر.



وبهدفيه في مباراة ماليزيا التي فاز بها الأردن 4-0، تقدم التعمري للمركز الثاني على لائحة هدافي النشامى في تاريخ المشاركات بكأس آسيا.



وحافظ حمزة الدردور على صدارة هدافي منتخب الأردن في البطولة برصيد "4" أهداف عندما سجل "سوبر هاتريك" بمرمى سوريا في نسخة "2015- أستراليا"، متقدمًا بالتالي بفارق هدف وحيد على التعمري.



ويتواجد الدردور والتعمري حاليًا مع منتخب الأردن، وكلاهما يمتلك فرصة كبيرة بتعزيز رصيده التهديفي في المباراتين المقبلتين أمام كوريا الجنوبية والبحرين.



وكان الدردور قد شارك في مباراة ماليزيا خلال الدقائق الأخيرة، لكنه لم ينجح في تعزيز رصيده التهديفي.



ويتصدر منتخب الأردن حالياً ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا، برصيد 3 نقاط متفوقاً على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.

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