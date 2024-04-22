التعمري يمنح مونبلييه فوزا قاتلا - فيديو

الوكيل الإخباري - قاد اللاعب الدولي الأردني نادي مونبلييه لفوز قاتل على مضيفه ستاد ريميس ، الاحد ، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.



وتقدم مونبيليه عن طريق موديبو سانان في الدقيقة 26، قبل أن يدرك إيمانويل أغبادو التعادل في الدقيقة 66 لصالح ريمس.



وسجل موسى التعمري الهدف الثاني لفريقه ، وهدف التقدم بالنتيجة في الدقيقة 86 من اللقاء ، بعدما استلم الكرة في منتصف ملعب ريميس ، ليقود هجمة مرتدة سريعة انهاها في الشباك.



مونبلييه رفع رصيده الى 36 نقطة ، في المركز 12، فيما تجمد رصيد رصيد ريمس عند 40 نقطة في المركز التاسع.

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