التعمري يوجه رسائل دعم للشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري - وجه نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي مونبيلييه الفرنسي موسة التعمري رسائل دعم للشعب الفلسطيني الذي يواجه معارك ضارية مع قوات الاحتلال في عملية طوفان الأقصى .



ونشر موسى التعمري عبر صفحته الرسمية على اسنتغرام صورة لطفلة تحمل علم فلسطين مع آية قرآنية .



فيما نشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك دعوات للشعب الفلسطيني :



"قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ" صدق الله العظيم.



اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم، اللهم اشفي جرحاهم وأطلق أسر أسراهم، اللهم استودعناك فلسطين شعبها وسماها وأرضها وبحرها وأهلها، جنودها، شبابها، نساءها، أطفالها، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين بحفظك وأيدهم بنصرك .



وكان موسى التعمري قد قدم أداء مميزا مع مونبيلييه في الدوري الفرنسي وحقق جائزة لاعب الشهر في مونبيلييه عن شهر آب .

اضافة اعلان

ملاعب