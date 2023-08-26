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السبت، 26-08-2023 03:44 م

التونسية أنس جابر تستثمر في فريق لكرة القدم

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الوكيل الإخباري - انضمت نجمة التنس التونسية، أنس جابر إلى قائمة المستثمرين في نادي "نورث كارولينا كوريتج" (NC courage) لكرة القدم للسيدات حسبما أعلن النادي الأمريكي.

ونشر النادي الذي ينشط في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم للسيدات عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة لأنس جابر وهي ترفع قميص النادي بالرقم 7 مع اسمها، وكتب: "مرحبا بك في نادي كوريتج".

وأضاف: "انضمت نجمة التنس أنس جابر إلى فريق كوريتج كمستثمر".

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وبدورها، أعادت أنس عبر خاصية "ستوري" على حسابها في موقع "إنستغرام"، نشر تدوينة تؤكد استثمارها في نادي "كوريتج".


ونورث كارولينا كوريتج هو فريق كرة قدم نسائي محترف ويقع مقره في مدينة كاري بولاية كارولينا الشمالية وتأسس في 9 يناير 2017.

 

 

ملاعب 

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