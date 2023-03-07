الثأر شعار رونالدو في الجوهرة المشعة

الوكيل الإخباري - يحل النصر ضيفا على اتحاد جدة، الخميس المقبل، ضمن الجولة ال20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وسيمثل كلاسيكو الخميس المقبل، الظهور الأول للنجم كريستيانو رونالدو - منذ انتقاله إلى النصر - على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، بمدرجاته الصاخبة التي تتسع لما يزيد عن 60 ألف متفرج، ما يضفي على المباراة أجواء خاصة.



وسبق لرونالدو أن واجه اتحاد جدة للمرة الأولى يوم 26 يناير / كانون الأول الماضي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الذي أقيم لأول مرة بمشاركة 4 فرق.



وخسر النصر يومها أمام اتحاد جدة، بثلاثية مقابل هدف.





وشارك النجم البرتغالي بشكل أساسي خلال تلك المباراة، وكانت أبرز لمساته، كرة رأسية، أنقذها البرازيلي مارسيلو جروهي حارس اتحاد جدة.



وبحسب موقع "سوفا سكور" المتخصص في الأرقام والإحصائيات فإن رونالدو قد حصل على تقييم 6.9 من 10 في تلك المواجهة.



وكان البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد، قد أكد خلال المؤتمر الصحفي بعد تلك المباراة "لا يمكنك تجاهل حضور نجم كبير مثل رونالدو، لذا كمدرب كان من اللازم أن أكون حذرا معه، وقد حضرت اللاعبين جيدا لإيقاف خطورته".



وستكون مباراة الخميس المقبل بمثابة الثأر لرونالدو، خاصة بعدما خاض عددا من المباريات، وحصل على الانسجام الكافي مع زملائه بالفريق، فضلا عن تكيفه مع الأجواء المناخية، وكذلك مع أجواء الجماهير والمباريات في السعودية.

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