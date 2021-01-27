الأربعاء 27-01-2021
الوكيل الاخباري

قرار حكومي مرتقب بشأن تعرفة أجور النقل العام

الحكومة تصدر أمر الدفاع 25

التربية تكشف للوكيل تفاصيل وقت الحصة الصفية و الامتحانات وقرار تمديد الفصل الثاني

إجراءات حكومية مشددة خلال أيام

أسعار الذهب الأربعاء 27/1/2021

تصريحات جديدة لوزير التربية حول طلبة المدارس

توضيح من مستشفى الجامعة الاردنية للوكيل حول تحديد ثمن فحص كورونا

التربية تحدد موعد توزيع الكتب لطلبة المدارس

"صحة دبي" تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بصفة مؤقتة براتب 8000 درهم شهرياً

ارتداء كمامتين للوقاية من كورونا.. هل يصنع الفارق؟

الأربعاء، 27-01-2021 02:11 م

الثنائي الأقرب لخلافة زيدان

image


الوكيل الإخباري _ بات مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على المحك عقب سلسلة النتائج المخيبة للأمال هذا الموسم.

اضافة اعلان

وأشارت التقارير بأن الثنائي جوليان ناغيلسمان مدرب نادي لايبزيغ الألماني وماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق والغير مرتبط بأي فريق حاليا هما الأقرب لخلافة زيدان بنهاية الموسم.


وعلى الرغم من انباء اقترابه من الرحيل إلا أن مستقبل زيدان يعتمد على ما سيفعله ريال مدريد فيما تبقى من الموسم وفي حال النجاح بالتتويج بأي بطولة سوف يبقى الفرنسي بتدريب الفربق.

المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019082005020323383b8047-8fc2-45eb-9d58-1e5edd398128-2572

محمد صلاح سيرحل .. ليفربول يستسلم لقراره

6d0da2c7-9c00-4e99-a8ec-ff7aa5d07b4c

الهلال يشتعل.. ومستقبله مخيف

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

2012-04-15_00120

تراجع الحالة الصحية لـ زيدان

برشلونة-660x330

برشلونة في ورطة

image

محمد صلاح يشعل الصراع مع هاري كين

أخبار متعلقة
زين-الدين-زيدان-2

ريال مدريد يعلن عن بديل زيدان

100-172240-mahrez-zidane-real-madrid-liga_700x400 (Custom)

زيدان يحسم مصير يوفيتش مع ريال مدريد

زين-الدين-زيدان-1 (Custom)

غضب في ريال مدريد بسبب قرار زيدان

1-1306642 (Custom)

زيدان يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

122017819113734

زيدان يستغل علاقته برونالدو لحسم صفقة عالمية

3229038-2020-02-29T123121Z_671526031_RC2CAF9WCBAH_RTRMADP_3_SOCCER-SPAIN-MAD-FCB-PREVIEW

زيدان يطمع في صفقة لندنية مفاجئة