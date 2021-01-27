الثنائي الأقرب لخلافة زيدان

الوكيل الإخباري _ بات مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على المحك عقب سلسلة النتائج المخيبة للأمال هذا الموسم.

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وأشارت التقارير بأن الثنائي جوليان ناغيلسمان مدرب نادي لايبزيغ الألماني وماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق والغير مرتبط بأي فريق حاليا هما الأقرب لخلافة زيدان بنهاية الموسم.





وعلى الرغم من انباء اقترابه من الرحيل إلا أن مستقبل زيدان يعتمد على ما سيفعله ريال مدريد فيما تبقى من الموسم وفي حال النجاح بالتتويج بأي بطولة سوف يبقى الفرنسي بتدريب الفربق.







