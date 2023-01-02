الجائزة ال20 تتصدر أهداف رونالدو مع النصر

الوكيل الإخباري - حقق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، طوال مسيرته في أوروبا 32 لقبًا، أحرزها مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.



فماذا يمكنه أن يضيف لسجله مع ناديه الجديد النصر السعودي؟



بدأت قصة رونالدو مع البطولات مبكرا، وتحديدا في سن الـ17 عاما، حينما توج مع سبورتينج لشبونة بكاس السوبر البرتغالي عام 2002.



وهذا قبل أن تتفجر موهبته على ملعب "أولد ترافورد"، ليسهم في قيادة مانشستر يونايتد إلى تحقيق 10 بطولات، أبرزها دوري ابطال أوروبا "مرة واحدة" والدوري الممتاز "ثلاث مرات".



ووطد "الدون" علاقته مع البطولات بقميص ريال مدريد، حيث حقق 16 لقبًا منها 4 لدوري أبطال أوروبا.



كما أسهم في وضع يوفنتوس على منصة التتويج 5 مرات، بواقع لقبين للدوري الإيطالي، وآخر في الكاس، ولقبين في السوبر المحلي.



وسيكون بإمكان رونالدو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مع النصر، ليصبح أول لاعب أوروبي يفوز بدوري الأبطال في القارتين، العجوز والصفراء.



الجوائز الفردية



وعلى المستوى الفردي، حصل النجم البرتغالي على عدد كبير من الجوائز، من بينها أفضل لاعب في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا (5 مرات)، ويتطلع للجائزة السادسة في السعودية.



ونال "صاروخ ماديرا" جائزة أفضل لاعب في البريميرليج مرتين، في موسمي 2006-2007 و2007-2008.



كما فاز بجائزة الأفضل في الليجا عن موسم 2013-2014، ثم الأفضل في الدوري الإيطالي (مرتين) في عامي 2019 و2020.



وبعد تحطيمه للعديد من الأرقام التهديفية، في العديد من الدوريات الأوروبية والبطولات القارية والدولية، يسعى رونالدو لإضافة المزيد من الأهداف إلى سجله في آسيا.



فقد فاز "الدون" بلقب الهداف في 19 بطولة مختلفة، على مستوى الأندية ومنتخب البرتغال، وسيحاول بالتأكيد الوصول إلى الجائزة رقم 20 مع النصر، على الأقل.



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