الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للأمن السيبراني يعلن عن إضافة لغة الإشارة لكل حملاته التوعوية

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين خلال يوم

التعامل مع 1298 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أين تتجه أسعار النفط العالمية في 2023؟

متى سيلمس المواطن أثر تعديل نظام تسعير المحروقات الذي صدر أمس؟

الجيش يعلن عن المستفيدين من قرض الإسكان العسكري - اسماء

التربية: 84 مليون دينار قيمة مشاريع نُفذت في 2022

الإحصاءات: ارتفاع عجز الميزان التجاري 30.2% في الشهور العشر الأولى

تشاووش أوغلو يخطط لمحادثات مع لافروف

الخميس، 29-12-2022 12:13 م

الجزائري بلايلي يمنح أجاكسيو فوزا ثمينا في الدوري الفرنسي

1220222985534945141125


الوكيل الإخباري -  قاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، فريقه أجاكسيو لتحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه أنجيه بهدف دون رد، في افتتاح منافسات المرحلة الـ16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز بلايلي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وهذا الهدف هو الرابع لبلايلي مع أجاكسيو هذا الموسم، كما صنع هدفين آخرين من أصل ست مباريات شارك فيها.

اضافة اعلان


أما أجاكسيو، فقد رفع رصيده إلى 15 نقطة وصعد للمركز الـ14، بينما تجمد رصيد أنجيه عند ثماني نقاط في المركز الـ20 الأخير.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220222992451425937779

ساديو ماني أفضل صفقة لبايرن ميونيخ عام 2022

1220222991640817973649

موقف مانشستر سيتي من موسم الانتقالات الشتوية

122022299543497645069

كرة طائشة تتسبب في إصابة مروعة للمهاجم الفرنسي جيناك (فيديو)

122022299848735727676

مشجعون يقطعون الطريق على ميسي ويطوقون سيارته (فيديو)

122022299226613050207

إريكسن يعلق على رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

12202229913241142863

ثنائية هالاند تعيد مانشستر سيتي إلى وصافة الدوري الإنجليزي

أخبار متعلقة
122022289025308217282

التحقيق مع برلماني مغربي في قضية تذاكر مونديال قطر

122022221464857147192

بعد نهاية المونديال.. تغييرات في الترتيب بتصنيف الفيفا وتقدم هائل للمغرب

12202281600170515280

الاتحاد البرتغالي يعلق على أنباء تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب في قطر

1220224162215520137223

عرض ضخم من دولتين عربيتين لشراء نادي ليفربول

1220224951972609547

دور الـ16 لمونديال قطر.. موعد مباراتي اليوم الأحد والقنوات الناقلة

12202239830454288583

عدد أهداف مونديال قطر.. وترتيب هدافي دور المجموعات