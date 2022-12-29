الجزائري بلايلي يمنح أجاكسيو فوزا ثمينا في الدوري الفرنسي

الوكيل الإخباري - قاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، فريقه أجاكسيو لتحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه أنجيه بهدف دون رد، في افتتاح منافسات المرحلة الـ16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وأحرز بلايلي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 40.



وهذا الهدف هو الرابع لبلايلي مع أجاكسيو هذا الموسم، كما صنع هدفين آخرين من أصل ست مباريات شارك فيها.

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أما أجاكسيو، فقد رفع رصيده إلى 15 نقطة وصعد للمركز الـ14، بينما تجمد رصيد أنجيه عند ثماني نقاط في المركز الـ20 الأخير.

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