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الخميس، 12-10-2023 04:43 م

الجزائر تقابل الرأس الأخضر ودياً

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الوكيل الإخباري - يواجه منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي نظيره الرأس الأخضر في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب "الشهيد حملاوي" بقسنطينة ودياً ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر اقامتها مطلع العام القادم في كوت ديفوار.

تأتي مباراة اليوم قبل أيام قليلة من مواجهة الجزائر شقيقه المصري في قمة ودية أخرى خلال الأجندة الدولية تقام في الإمارات المقرر اقامتها الإثنين المقبل.


وتواجد رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، على رأس قائمة منتخب الجزائر خلاق التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري، فيما شهدت القائمة غياب بغداد بونجاح هداف السد القطري.

ويسعى جمال بلماضي خلال مباراة اليوم الى اكتشاف عدد من اللاعبين الجدد الذين تم ضمهم لأول مرة لصفوف المنتخب أمثال أمين جويري ومحمد بشير بلومي.

ويمني جمال بلماضي النفس عبور كبوة وداع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التي أقيمت بالكاميرون من الدور الأول لاستعادة أمجاد لقب 2019 الذي حاز عليه في القاهرة.

ويواصل منتخب الجزائر سلسلة من المباريات الودية قبل أمم أفريقيا كان أخرها أمام السنغال في المواجهة التي انتهت بفوز ثعالب الصحراء بهدف نظيف

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