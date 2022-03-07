الجزيرة ومعان ،، مواجهة تحصيل حاصل بانتظار الفائدة الفنية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتنطلق يوم الإثنين منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من درع الإتحاد الأردني لكرة القدم، والتي تقام على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.ورغم أن الأنظار ستتوجه على مواجهة الوحدات والفيصلي والتي ستحدد المتأهل لنصف النهائي، إلا أن مواجهة أخرى واعدة بالإثارة وستجمع الجزيرة ومعان .ورغم توديع الفريقين للبطولة بشكل رسمي بعد فوز شباب العقبة على الصريح، إلا أن المباراة تحمل أهمية كبيرة كونها ستكون ودية بطابع رسمي تحضيري للموسم الجديد، مما سيمكن المدربين من الوقوف على نقاط الضعف بدون أي ضغوطات .ويتقاسم الفريقان المركز الثالث بنقطة واحدة، حيث خسر معان من الوحدات بثلاثية نيظفة وتعادل مع الفيصلي بدون أهداف، فيما خسر الجزيرة من الفيصلي بهدف دون رد، وتعادل مع الوحدات بهدف لمثله .