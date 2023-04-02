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الأحد، 02-04-2023 12:58 م

الجزيرة يجدد عقود 4 لاعبين

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الوكيل الإخباري - جددت إدارة نادي الجزيرة الأردني، عقود 4 لاعبين، سيواصلون مسيرتهم في تمثيل فريق كرة القدم خلال الموسم المقبل.

ويتعلق الأمر بكل من خضر الحاج ونور الدين موافي وعمر قنديل ومحمود موافي.

ويعتبر هؤلاء اللاعبين من أبرز نجوم الفريق، الذين يعول عليهم كثيرا في دوري الدرجة الأولى.

ويطمح فريق الجزيرة بالعودة السريعة لدوري المحترفين بعدما هبط في الموسم الماضي.

وغادر فريق الجزيرة عددا كبيرا من اللاعبين وتم إعارة بعضهم لناديي الفيصلي والوحدات بهدف توفير السيولة المالية.

ويعاني النادي من ضائقة كبيرة أدت في الموسم الماضي إلى هبوطه.

وكان الجزيرة قد أعلن هوية جهازه التدريبي الذي ضم وليد فطافطة مديرا فنيا، وحسن عبد الفتاح مدربا، ومعتز الريشة مدربا لحراس المرمى، وسامر كيالي إداريا للفريق. 

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