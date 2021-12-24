الجمعة 24-12-2021
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الجمعة، 24-12-2021 04:41 م

الجزيرة يستثمر صفقة علي علوان ويبدأ تمديد عقود نجومه

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن نادي الجزيرة عن صفقته الأولى للموسم الجديد، بتمديد عقد المدافع الدولي السابق محمد الباشا، بالإضافة للاعب حسين عبيدات.اضافة اعلان


 
 
ويعد الباشا مكسبا كبيرا للفريق الأحمر؛ إذ سبق له تمثيل جميع المنتخبات الوطنية، كما مثل أندية الوحدات، الرمثا وشباب الأردن بالإضافة لتجربة خليجية.

كما أعلن النادي الأحمر عن التعاقد مع لاعبين من الفئات العمرية وهم: هاشم مبيضين، علاء الورق، معتز عليان، محمد نور وأصيل دياب.

يذكر أن إدارة النادي قد أقامت حفلا تكريميا للاعب الفريق الأول والمنتخب الوطني علي علوان، والذي انتقل لفريق الشمال القطري.

 




 

 


 

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