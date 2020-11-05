الجزيرة يستعيد نجومه ويلتقي الحسين بدوري المحترفين

الوكيل الإخباري-

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سيشهد ستاد عمان الدولي واحدة من المباريات النارية ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب لدوري المحترفين،بين الحسين والجزيرة.الجزيرة الساعي لمواصلة ملاحقة الوحدات المتصدر، تلقى أخباراً سعيدة باستعادة نجومه نور الروابدة، عبد الله العطار و حمزة الصيفي بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".أما الحسين إربد فيسعى لتحقيق انطلاقة قوية بعد تعاقده مع المحترف الفلسطيني اسلام البطران والأرجنتيني كيفن، وإن كانت مشاركتهما غير مؤكدة بسبب الحجر الصحي، بالإضافة لاستقطاب نجم معان السابق عصام مبيضين.ويحل الجزيرة في المركز الثاني بـ "21" نقطة، فيما يحتل الفريق الأصفر المركز الخامس بـ "16" نقطة، وبفارق الأهداف عن الرمثا الرابع .