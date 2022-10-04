الجزيرة يستعين بطاقم تدريب عربي لمواجهة تهديدات الهبوط

الوكيل الإخباري - قررت إدارة نادي الجزيرة برئاسة نبيل التلي، التعاقد مع جهاز فني وتدريبي من السعودية، للإشراف على تدريبات الفريق في بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن.



وسيتولى قيادة الجزيرة، علي القرني مديرا فنيا، وعارف العسمي مدربا عاما، ومحمد الدوسري مدربا لحراس المرمى، ومروان سليماني معدا بدنيا.



وينتظر أن يصل الجهاز الفني الجديد من السعودية، اليوم الثلاثاء، لبدء المهمة مع الجزيرة.



وكانت إدارة نادي الجزيرة، قد قررت أمس الإثنين، فسخ عقد الجهاز الفني السابق بقيادة أمجد أبو طعيمة، بالتراضي بين الطرفين.



ويحتل فريق الجزيرة، المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري المحترفين الأردني برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن الصريح متذيل الترتيب.

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