الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

85 ساعة تحت الأنقاض.. تفاصيل حادثة اللويبدة منذ اللحظة الأولى - فيديو

كلاب ضالة تعقر 8 أشخاص من بينهم أطفال في إربد

مستشفى الإيمان يباشر تقديم خدماته العلاجية في عجلون

الأردن يبحث مع سوريا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات

مؤشر البورصة يختتم تداولاته الأسبوعية على ارتفاع

الشبول: الإعلام المهني الموضوعي هو حق للجمهور

متى يرث الزوج راتب زوجته من الضمان؟

الأمن يكشف تفاصيل 85 ساعة تحت الأنقاض في حادثة اللويبدة

افتتاح محطة الترخيص من مركبتك في ترخيص جرش والرمثا

روسيا: ما يحدث في أوكرانيا مازال عملية خاصة

الخميس، 22-09-2022 12:23 م

الجزيرة يصرف نصف راتب للاعبيه

920222284427449506042


الوكيل الإخباري - قامت إدارة نادي الجزيرة بصرف نصف راتب للاعبي فريق كرة القدم والأجهزة الفنية والإدارية.

اضافة اعلان

 

كما قررت إقامة حفل عشاء، بهدف رفع الحالة المعنوية قبل استئناف مشوار بطولة دوري المحترفين.

ويمر نادي الجزيرة بظروف مالية صعبة إلا أن إدارة النادي برئاسة نبيل التلي تحاول جاهدة توفير كل ما يمكن بهدف تأمين رواتب الفريق.

ويواصل فريق الجزيرة استعداداته على قدم وساق بقيادة المدير الفني أمجد أبو طعيمة بهدف البحث عن الانتصارات في المواجهات الخمس المتبقية وبما يعزز من الآمال في الثبات ببطولة الدوري.

ويستقر فريق الجزيرة في المركز العاشر برصيد "14" نقطة، ويبتعد بفارق "3" نقاط عن فريق الصريح صاحب المركز الأخير.

ويخوض فريق الجزيرة اليوم الخميس مباراة ودية مع سحاب تقام على ملعب غمدان بهدف تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية لدى اللاعبين قبل مواجهة معان في الجولة 18 من بطولة الدوري.  

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202222135814759794830

رونالدينيو: برشلونة لديه كل شيء للعودة إلى القمة

9202222133116127906634

مدرب الوحدات: نقدر عتاب الجماهير

9202222151050249285783

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل الأردن

920222211731993692364

اعتزال ليو بونزيو أمام عشاق ريفر بليت

920222210124145683568

رونالدو يتحدث عن فكرة الاعتزال بعد كأس العالم

9202222104528198009681

فيدرر: لا أشعر بالندم بعد اعتزالي التنس

أخبار متعلقة
9202220105339840106397

تحديد أسعار تذاكر بطولة الأردن الرباعية

9202220104747871186256

الاتحاد: تذاكر مباراة الأردن وإسبانيا ستطرح إلكترونياً

9202218142213533296538

6 عوامل تفجر صحوة برشلونة بقيادة تشافي

9202218111816982551073

رئيس اتحاد كرة اليد: انطلاقة دوري الدرجة الأولى تبشر بموسم قوي

920221810462502972217

منتخب سن 17 يتعادل مع قطر ويلتقي الإمارات

920221714314982658792

قائمة منتخب الجزائر لمواجهة غينيا ونيجيريا