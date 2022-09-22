الجزيرة يصرف نصف راتب للاعبيه

الوكيل الإخباري - قامت إدارة نادي الجزيرة بصرف نصف راتب للاعبي فريق كرة القدم والأجهزة الفنية والإدارية.

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كما قررت إقامة حفل عشاء، بهدف رفع الحالة المعنوية قبل استئناف مشوار بطولة دوري المحترفين.



ويمر نادي الجزيرة بظروف مالية صعبة إلا أن إدارة النادي برئاسة نبيل التلي تحاول جاهدة توفير كل ما يمكن بهدف تأمين رواتب الفريق.



ويواصل فريق الجزيرة استعداداته على قدم وساق بقيادة المدير الفني أمجد أبو طعيمة بهدف البحث عن الانتصارات في المواجهات الخمس المتبقية وبما يعزز من الآمال في الثبات ببطولة الدوري.



ويستقر فريق الجزيرة في المركز العاشر برصيد "14" نقطة، ويبتعد بفارق "3" نقاط عن فريق الصريح صاحب المركز الأخير.



ويخوض فريق الجزيرة اليوم الخميس مباراة ودية مع سحاب تقام على ملعب غمدان بهدف تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية لدى اللاعبين قبل مواجهة معان في الجولة 18 من بطولة الدوري.

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