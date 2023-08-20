الجزيرة يوقع مخالصة مالية مع حبول

الوكيل الإخباري - أنهى مجلس إدارة الجزيرة الأردني، السبت، قضية المهاجم ليث حبول.



وأنجز الجزيرة مخالصة مالية مع ليث حبول، بعدما تقدم بشكوى رسمية مطالباً بالحصول على مستحقاته.



وكان الجزيرة قد أنهى قبل عدة أيام قضية المدافع زيد جابر، وتم تسليمه جميع مستحقاته المالية.



وسارعت الإدارة على إنهاء الملفين حتى يتسنى لها قيد اللاعبين الجدد استعدادا لخوض دوري الدرجة الأولى.



وكان الجزيرة من المنافسيين في بطولات الأندية المحترفة ومثل الكرة الأردنية في كأس الاتحاد الآسيوي، لكنه هبط في الموسم الماضي بعدما مر بضائقة مالية ساهمت في الحجز على أملاكه أكثر من مرة.



ويعد الجزيرة من أعرق الأندية الأردنية وسبق أن توج بلقب الدوري 3 مرات أعوام 1952 و1955 و1956

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