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السبت، 02-03-2024 03:10 م

الجعيدي يبدي سعادته بالانضمام لنادي الوحدات

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الوكيل الإخباري - عبر أحمد جعيدي، حارس مرمى المنتخب الأردني، عن سعادته البالغة بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف نادي الوحدات، أحد أبرز الأندية في الأردن والمعروف بتاريخه الحافل بالإنجازات والبطولات.

وأضاف: "كنت أطمح دائمًا للعب مع الوحدات بهدف إسعاد جماهيره العريضة والمساهمة في استمرار النادي على درب الإنجازات".

وتحدث جعيدي عن التنافس على مركز حراسة المرمى داخل الفريق، معتبرًا إياه عاملاً إيجابيًا يعود بالفائدة على الفريق ويساهم في تطوير مستويات اللاعبين.

يأتي توقيع جعيدي مع الوحدات في أعقاب فسخ عقده مع نادي شباب الأردن، وفي وقت يسعى فيه الوحدات لتعزيز صفوفه، خاصة بعد الإصابة التي لحقت بالحارس أحمد عبد الستار. ويعد جعيدي إضافة قوية للفريق، حيث يحظى بتجربة دولية ثرية، كونه الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي الأردني الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا المقبلة في قطر.

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