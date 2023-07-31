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الإثنين، 31-07-2023 01:08 م

الجليل يوزع المناصب الإدارية.. ويضم 3 محترفين

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الوكيل الإخباري -  عقد مجلس إدارة نادي الجليل المنتخب حديثا، جلسة برئاسة غازي الحمايدة بهدف مناقشة العديد من الأمور، التي تهم مسيرة فريق كرة القدم، الذي سيخوض مباراته الأولى في دوري المحترفين الأردني أمام معان، الخميس المقبل.

وشهد الاجتماع توزيع المناصب الإدارية، حيث تقرر تعيين سعيد عجاوي نائبا للرئيس، ورئيسا للجنة كرة القدم، بعضوية أمين الخطيب.

كما تم تعيين صلاح الهيجاء ناطقا إعلاميا ورئيسا للجنة الفئات العمرية، وسليمان الشلبي أمينا للسر، ورئيسا للجنة الفتيان الأيتام، وصالح أبو الهيجاء أمينا للصندوق.

كذلك عين محمود حرب رئيسا للجنة كرة تنس الطاولة، وبشار أبو نبهان رئيسا للجنة العلاقات العامة والاستثمار، بعضوية باسل أبو حسان، وأحمد أبو حسان رئيسا للجنة الاجتماعية.

وتم تكليف غازي الحمايدة، رئيس النادي، بمتابعة ملف كرة السلة واللجنة الثقافية وترتيب أمورها، وتسمية أعضاء اللجان خلال الاجتماعات المقبلة.

وتقرر تسمية سعيد العجاوي مندوبا عن النادي في اتحاد كرة القدم، ومحمود حرب مندوبا في اتحاد كرة السلة. 

وكانت إدارة الجليل قد عملت مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم، بقيادة محمد عبابنة، لوضع الرتوش الأخيرة على جاهزية الفريق وتعزيزه بالعديد من اللاعبين المحترفين، وهم: المغربي نبيل خرشاش والغاني صامويل أوفوري والنيجري لقمان عزيز.

وهذا إضافة للاعبين المحليين: طلال الحواري ومحمد خاطر ودومي بني دومي وموسى الزعبي ويوسف حسان.

وأكدت الإدارة أنها تعمل جاهدة لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات أمام الفريق، من أجل البقاء في دوري المحترفين الأردني. 

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