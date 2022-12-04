الجماهير المغربية في أزمة قبل مواجهة أسود الأطلس أمام إسبانيا

الوكيل الإخباري - عبرت الجماهير المغربية المتواجدة في قطر، عن غضبها بسبب "نفاد" تذاكر مباراة منتخب بلادها وإسبانيا، ضمن منافسات الدور الـ16 لمسابقة كأس العالم قطر 2022.



وشكل الحضور الجماهيري المغربي "علامة فارقة" ساهم في دعم اللاعبين لتحقيق نتائج ملفتة في دور المجموعات، بدءا بالتعادل أمام كرواتيا، مرورا بالفوز التاريخي على بلجيكا، وصولا لتجاوز كندا.



وبدأت الجماهير المغربية المتواجدة في قطر تدق ناقوس الخطر بخصوص نفاد تذاكر مواجهة "الأسود" أمام إسبانيا، بعد أن تم بيعها سابقا من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".



ولجأ العديد من المشجعين المغاربة إلى السفارة المغربية بالدوحة، لإيجاد حل في ظل عدم تمكن عدد هائل منهم من الحصول على تذكرة، غير أنهم تلقوا جوابا محبطا، حيث أكد المسؤولون أن لا علاقة لهم بموضوع التذاكر.



في المقابل استغلت بعض الجماهير التي اقتنت سلفا تذكرة المباراة عبر منصة "فيفا"، لإعادة بيعها في "السوق السوداء"، بأثمان مبالغ فيها وصلت حسب تصريحات جماهير مغربية، إلى 1500 دولار للتذكرة الواحدة.



وطالبت الجماهير المغربية الاتحاد المحلي لكرة القدم، بضرورة التدخل وإيجاد حل لهذا الإشكال القائم، والتواصل مع الاتحاد الدولي لمعرفة السبب الحقيقي في هذا الوضع، الذي لم يكن مطروحا في مونديال روسيا قبل 4 سنوات.



وأفادت الأنباء أن العديد من المقيمين في قطر، اقتنوا عددا هائلا من التذاكر بشكل مسبق، لمباريات ليس لها بها أي علاقة، من أجل إعادة بيعها في "السوق السوداء".



وبدأت مشكلة غياب الجماهير المغربية عن المباراة تؤرق بال الكثيرين، خوفا على لاعبي "أسود الاطلس" إيجاد نفسهم أمام جماهير محايدة بدل المشجعين الذين يرفعون من نسبة تفوق "الأسود" على خصومهم فوق أرضية الملعب.



وتواجه كتيبة المدرب وليد الركراكي، منتخب "لاروخا" يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب "المدينة التعليمية"، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

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