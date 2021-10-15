الجماهير تترقب الجولة النارية الجديدة من الدوري (فيديو)

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الوكيل الإخباري - أداء صوتي أحمد حمدان - إعداد أنس عشاتطل علينا يوم الجمعة جولة نارية جديدة لدوري المحترفين، والتي ستحمل في طياتها مواجهات منتظرة لحسابات حسم اللقب وبطاقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى .وتأتي الجولة الـ 20 بعد ، بعد فترة توقف دولي اعطت الفرصة لبعض المدربين لترتيب أوراقهم الفنية، علما انها ستفتتح بمواجهة الفيصلي والجليل عند الساعة السادسة مساء على ستاد عمان الدولي، والأخير يحتاج الفوز للهروب من حسابات الهبوط، قبل أن تشهد الساعة الثامنة والنصف مبارتين، الأولى بين البقعة والسلط على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، والحسين مع سحاب على ستاد الحسن بإربد.بينما سيكون السبت ناريا بمواجهتي الوحدات مع الجزيرة، والرمثا مع معان، في قمتين لاتقبلا التعثر للأخضر والأزرق، فكلاهما يتشارك الصدارة بـ 40 نقطة قبل 3 جولات على نهاية البطولة، كما تحمل مباراة الرمثا أهمية كبيرة لمعان الطامح للهروب من الهبوط.وتختتم الجولة بمواجهة شباب الأردن وشباب العقبة، والتي تحمل أمالا كثيرة للأخير لضمان النجاة من خطر توديع دوري المحترفين والهبوط لدوري الدرجة الأولى.