الجمعة 15-10-2021
الوكيل الاخباري

تراجع ملموس في المؤشر اليومي لحدة جائحة كورونا في دول الخليج

إنقاذ جنين ووالدته في مستشفى معاذ بن جبل

الولايات المتحدة : فتح الحدود أمام المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم

السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي كورونا

عالية حفيدة جديدة للأميرة بسمة

خروج جميع الحالات المشتبه بتسممها من مستشفى جرش الحكومي

الأردن يعزي بضحايا تفجير إرهابي استهدف مسجداً بأفغانستان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة السبت - اسماء

الحكومة : إنشاء 30 حفيرة وسد بكلفة مليوني دينار

المجالي: تعديلات قانون الضمان ستعرض على مجلس الادارة الشهر الحالي

الجمعة، 15-10-2021 04:34 م

الجماهير تترقب الجولة النارية الجديدة من الدوري (فيديو)

1617562036063


الوكيل الإخباري - أداء صوتي أحمد حمدان - إعداد أنس عشا
تطل علينا يوم الجمعة جولة نارية جديدة لدوري المحترفين، والتي ستحمل في طياتها مواجهات منتظرة لحسابات حسم اللقب وبطاقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى .اضافة اعلان

 

وتأتي الجولة الـ 20 بعد ، بعد فترة توقف دولي اعطت الفرصة لبعض المدربين لترتيب أوراقهم الفنية، علما انها ستفتتح بمواجهة الفيصلي والجليل  عند الساعة السادسة مساء على ستاد عمان الدولي، والأخير يحتاج الفوز للهروب من حسابات الهبوط، قبل أن تشهد الساعة الثامنة والنصف مبارتين، الأولى بين البقعة والسلط على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، والحسين مع سحاب على ستاد الحسن بإربد.


بينما سيكون السبت ناريا بمواجهتي الوحدات مع الجزيرة، والرمثا مع معان، في قمتين لاتقبلا التعثر للأخضر والأزرق، فكلاهما يتشارك الصدارة بـ 40 نقطة قبل 3 جولات على نهاية البطولة، كما تحمل مباراة الرمثا أهمية كبيرة لمعان الطامح للهروب من الهبوط.

وتختتم الجولة بمواجهة شباب الأردن وشباب العقبة، والتي تحمل أمالا كثيرة للأخير لضمان النجاة من خطر توديع دوري المحترفين والهبوط لدوري الدرجة الأولى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FBs0F-MWEAAj_l3

البرازيل تحلق في تصفيات كأس العالم

FBs0F-MWEAAj_l3

الأرجنتين تحقق فوزا هاما في تصفيات كأس العالم

181130152_3457785404321035_7891213328896408392_n

بين الرمثا والوحدات ،، سباق أرقام دوري المحترفين

رمثا-وحدات

مباريات نارية في الجولة الجديدة من دوري المحترفين

1020212111231661420582

صراع الهدافين قبل انطلاق الجولة الـ 20

0d2dab67-c0ea-4efd-b0a3-92d2437f087d

ميساء جبارة تحلق بصدارة الهدافات

أخبار متعلقة
181130152_3457785404321035_7891213328896408392_n

بين الرمثا والوحدات ،، سباق أرقام دوري المحترفين

رمثا-وحدات

مباريات نارية في الجولة الجديدة من دوري المحترفين

جمهور الرمثا

جماهير الرمثا والوحدات ،، زينة مدرجات الجولة الـ 19

60a17d6a40bb3

أهم 5 أرقام بالدوري الأردني للمحترفين

178502252_3457785400987702_786950436985291422_n

تعرف على أرقام الهدافين بالنسخة الحالية من دوري المحترفين

181130152_3457785404321035_7891213328896408392_n

رسالة مؤثرة من مالك شلبية بعد وفاة لاعب الرمثا (فيديو)