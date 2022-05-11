الجماهير تترقب ظهور جيرارد الجديد في كأس العالم

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشايترقب العالم كأس العالم "قطر 2022 "، والذي سيحمل إثارة كبيرة لعشاق اللعبة الشعبية الأولى في العالم، والأمر ذاته سينطبق على اللاعبين، وخصوصا الوجوه الشابة التي تنتظر ظهورها الأول بالبطولة .ومن بين المنتخبات المرشحة بقوة للسطوع في المونديال، منتخب إنجلترا، ليس فقط لوفرة النجوم والإستقرار الفني، بل للتراكم الكبير على مستوى الخبرات والتي أصبحت كبيرة في كتيبة الأسود الثلاثة التي وصلت لنصف نهائي كأس العالم " روسيا 2018" و نهائي يورو "2020" .وسيكون نجم بوروسيا دورتموند الألماني جود بيلينغهام، من أهم الأسماء التي سيعول عليها المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت في رحلة الحلم بإعادة الكأس الكبرى للعبة كرة القدم إلى مهدها ، حيث يمتلك لاعب الوسط الشاب القدرات الكبيرة جدا رغم عدم تجاوزه لعامه الـ 19 عند دخولنا بموعد البطولة .ويجيد اللاعب الملقب بمودريتش الصغير التواجد في جميع مراكز خط الوسط (المركز رقم 6، 8 أو 10)، وغالبا ما يشبهه مراقبوا الكرة الإنجليزية بإسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا ستيفن جيرارد، وإن كان يمتلك امتيازات بدنية كبيرة ربما تفوق جيرارد، إلا أنه يحتاج الكثير ليثبت أن قدراته الفنية مشابهة له.ولعب بيلينغهام موسما واحد مع فريق برمنغهام سيتي وأصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي بعمر لا يزيد عن 16 عاماً، قبل أن يغادر لدورتموند عام 2019 في صفقة هامة لمسيرة النجم الصاعد، والذي يمني النفس بأن تكون البطولة المونديالية استمرارية لظهوره التاريخي بيورو 2020، عندما كان أصغر لاعب بتاريخ البطولة (تم كسر رقمه لاحقا )، ولأن يقدم نفسه كموهبة صاعدة بعمر صغير على طريقة الفرنسي مبابي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي والانجليزي واين روني، والقائمة تطول من اللاعبين الذين سطعوا مبكرا في كأس العالم .وأوقعت قرعة كأس العالم قطر 2022، منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران، أمريكا والفائز من الملحق الأوروبي من بين ( أسكتلندا، ويلز وأوكرانيا ) .