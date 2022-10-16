الجماهير على موعد مع مواجهات نارية في الأحد الكبير.. تعرّف عليها

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 16- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



أستون فيلا × تشيلسي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium



ليدز يونايتد × آرسنال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium



مانشستر يونايتد × نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



ساوثهامتون × وست هام يونايتد – الساعة 4 عصرا



ليفربول × مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



سيلتا فيجو × ريال سوسييداد – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1



ريال مدريد × برشلونة – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1



إسبانيول × بلد الوليد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



ريال بيتيس × ألميريا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1







مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



انتر ميلان × ساليرنيتانا – الساعة 1:30 ظهرا



لاتسيو × أودينيزي – الساعة 4 عصرا



سبيزيا × كريمونيزي – الساعة 4 عصرا



نابولي × بولونيا – الساعة7 مساء



هيلاس فيرونا × ميلان – الساعة 9:45 مساء





مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



كولن × أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا



يونيون برلين × بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6



بايرن ميونخ × فرايبورج – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



تولوز × أنجيه – الساعة 1 ظهرا



أوكسير × نيس – الساعة 4 عصرا



نانت × ستاد بريست 29 – الساعة 4 عصرا



رين × ليون – الساعة 4 عصرا



تروا × اجاكسيو – الساعة 4 عصرا



موناكو × كليرمون فوت 63 – الساعة 6 مساء



باريس سان جيرمان × مارسيليا – الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات دوري السعودي والقنوات الناقلة



النصر × الفيحاء – الساعة 5:45 مساء على قناة 1 ssc



الباطن × أبها – الساعة 5:45 مساء على قناة 2 ssc



الاتفاق × التعاون – الساعة 8:30 مساء على قناة 2 ssc



العدالة × ضمك – الساعة 8:30 مساء على قناة 3 ssc



الاتحاد × الوحدة – الساعة 8:30 مساء على قناة 1 ssc



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



سيمبا × أول أغسطس – الساعة 4 عصرا



رايل كلوب دو كاديوجو × فيتا كلوب – الساعة 5 عصرا



حوريا × أسيك ميموزا – الساعة 7 مساء



القطن الكاميرون × رويال ليبوباردس – الساعة 8 مساء



الهلال × يانج أفريكانز – الساعة 9 مساء



الوداد × ريفرز يونايتد – الساعة 10 مساء

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