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الأحد، 09-07-2023 07:54 م

الجمباز يحقق ذهبيتين للأردن في دورة الجزائر 2023

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الوكيل الاخباري - حقق منتخبنا الوطني للجمباز ميداليتين ذهبيتين اليوم الأحد في منافسات الدورة العربية الجزائر 2023 والتي تقام منافساتها في القاعة الرياضية بالمركب الأولمبي في مدينة وهران الجزائرية.

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وجاءت الميدالية الذهبية الأولى عن طريق لاعبة المنتخب الوطني للجمباز ربى الداوود ضمن منافسات جهاز حصان القفز بعد تصدرها نهائي منافسات هذا الجهاز بمجموع نقاط بلغ (12,767) نقطة.


وجاءت الميدالية الذهبية الثانية من خلال لاعب المنتخب أحمد أبو السعود ضمن منافسات جهاز حصان المقابض بحلوله بالمركز الأول بمجموع نقاط بلغ ( 14,200) نقطة.


فيما حل زميلهم لاعب المنتخب الوطني أحمد حبيب بالمركز الرابع ضمن منافسات جهاز حصان المقابض بمجموع نقاط وقدره ( 13,267) نقطة.


 




 

 


 

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