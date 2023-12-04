الجمهور يصدم برشلونة في قمة أتلتيكو مدريد

الوكيل الإخباري - تعرض برشلونة لصدمة بسبب التراجع الكبير في أعداد الحضور الجماهيري، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، ضمن الجولة 15 من الليغا.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حضر مباراة البارسا وأتلتيكو 34 ألفا، و568 متفرجا فقط في "مونتغويك"، وهو أسوأ عدد للحضور خلال الموسم الحالي في مباريات برشلونة.



وأشارت إلى أن تراجع الحضور الجماهيري جاء رغم الدعوات المختلفة خلال الأيام الأخيرة من الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز والعديد من اللاعبين للجمهور، بالتواجد في المدرجات خلال قمة أتلتيكو.

اضافة اعلان

وأوضحت أن ثاني أسوأ حضور لجماهير البارسا كان أمام ديبورتيفو ألافيس (38 ألفا و183 متفرجا)، بينما وصل عدد الحاضرين في الكلاسيكو إلى 50 ألفا و112 متفرجا، وهو الأفضل لبرشلونة حتى الآن.



وكشفت أنه حتى كلاسيكو السيدات تمتع بحضور جماهيري أكبر بلغ 38 ألفا و707 متفرجين.



وفسرت الصحيفة، أن سبب عزوف الجماهير عن الذهاب إلى ملعب "لويس كومبانيس" قد يعود للأجواء الباردة في برشلونة هذه الأيام وارتفاع أسعار التذاكر، بالإضافة إلى تأخر موعد المباراة، لا سيما أن اليوم التالي ليس عطلة.

ملاعب