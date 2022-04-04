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الإثنين، 04-04-2022 09:14 م

الجوابري والقرا يتشاركان صدارة الدوري العماني ( فيديو)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
حقق فريق السيب، والذي يضم نجمنا الأردني إبراهيم الجوابري فوزا كبيرا على ضيفه النزوى بنتيجة 4/1 في المباراة التي أقيمت على ستاد السيب الرياضي لحساب الجولة الـ 17 من الدوري العماني .اضافة اعلان



 
بدوره قاد الهداف الأردني عدي القرا فريقه النهضة للفوز على صحار بهدف نظيف، حيث سجل هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت على الملعب ذاته بالمجمع الشبابي بصحار .



وبهذه النتائج تقاسم السيب والنهضة صدارة الدوري العماني بـ 35 نقطة لكل منهما، وبفارق 3 نقاط عن الظفار صاحب المركز الثالث على سلم الترتب.

 




 

 


 

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