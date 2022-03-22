الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

الجمارك تعقد ورشة عمل إقليمية حول التطوير القيادي والإداري

الموافقة على البدء بإنشاء غابة في مناطق القطرانة والأبيض

الرئيس الأوكراني: أي تسوية مع روسيا ستعرض على استفتاء شعبي

نفط "خام برنت" يقفل تداولاته بأكثر من 115 دولار للبرميل

القبض على أردني دخل "وسيطاً" لتجارة أعضاء بشرية في تركيا

منح رؤساء مراكز الاقتراع "السلطة التقديرية" للذهاب لأي حالة لا تتمكن من الحضور للتصويت في الانتخابات

أمسية فنية بمناسبة عيد الأم ومعركة الكرامة في منتدى الرصيفة

السعودية توضح آلية تحديد أعداد حجاج هذا العام

مراكز شبابية في الكرك تنفذ أنشطة اجتماعية وتوعوية

الملك يزور رام الله الأسبوع المقبل ويلتقي الرئيس الفلسطيني

الثلاثاء، 22-03-2022 12:07 ص

الجوابري يتحدث لموقع ملاعب بعد لقبه الأول في عُمان ،، شاهد التتويج

320222113375358089779


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

عبر نجم فريق السيب العماني، إبراهيم الجوابري عن سعادته لتتويج فريقه بلقب كأس سلطان عمان، مؤكدا أن الأجواء الجماهيرية كانت رائعة للغاية .



 
 
 

وقال الجوابري في حديث خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية  أنه سعيد للتويج باللقب الأول مع فريقه الجديد ، خصوصا وأنه انضم له قبل فترة قصيرة.


 
 

وتابع : هذا اللقب جاء للسيب بعد انتظار امتد لـ 25 سنة، الجماهير سعيدة للغاية، وسنعمل لإسعادهم بلقب الدوري أيضا .

 

وكان السيب قد توج باللقب، بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق الرستاق بثنائية نظيفة .

اضافة اعلان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1871

الوحدات يقترب من صفقة جديدة ،، تعرف على اللاعب وأرقامه

6d685afe-54b1-4707-8373-83ae9da98bc9

الأرجنتيني كاسترو يسجل هدفه الأول بقميص الوحدات

6dfa609d-df29-4032-9213-081568cac7e2

الفيصلي والرمثا وجها لوجه في بطولة القدس والكرامة

83dc29be-b60b-4100-8fa2-4d700b712d62

صور وفيديو : الوحدات في فلسطين ،، استقبال رائع وتحضيرات جيدة

3202218142038810781547

قرعة نارية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

c649661a-f460-4fd1-92ab-f477ac5f7ba2

جماهير الفيصلي تحتفل باللقب الأول لهذا الموسم