الجوابري يتحدث لموقع ملاعب بعد لقبه الأول في عُمان ،، شاهد التتويج

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



عبر نجم فريق السيب العماني، إبراهيم الجوابري عن سعادته لتتويج فريقه بلقب كأس سلطان عمان، مؤكدا أن الأجواء الجماهيرية كانت رائعة للغاية .















وقال الجوابري في حديث خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية أنه سعيد للتويج باللقب الأول مع فريقه الجديد ، خصوصا وأنه انضم له قبل فترة قصيرة.











وتابع : هذا اللقب جاء للسيب بعد انتظار امتد لـ 25 سنة، الجماهير سعيدة للغاية، وسنعمل لإسعادهم بلقب الدوري أيضا .







وكان السيب قد توج باللقب، بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق الرستاق بثنائية نظيفة .

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