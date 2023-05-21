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الأحد، 21-05-2023 12:52 م

الحجاج ينضم لعضوية مجلس إدارة الفيصلي

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الوكيل الإخباري - رحب نادي الفيصلي الأردني برئاسة المهندس نضال الحديد، مساء  السبت، بانضِمام الدكتور زياد الحجاج، لعضوية مجلس الإدارة.

وجاء انضمام الحجاج لمجلس الإدارة بصفته عضو الاحتياط الثاني بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة.

وكانت لانا الجغبير قد تقدمت باستقالتها رسميا من عضوية مجلس الإدارة قبل عدة أيام، مما ترتب عليه استدعاء عضو الاحتياط الأول شهم العدوان، لكنه تقدم بخطاب اعتذار رسمي.

ويعتبر الحجاج من أصحاب الخبرة الإدارية الكبيرة، حيث سبق أن كان عضوا بإدارة الفيصلي في عهد رئيس النادي الأسبق، المرحوم الشيخ سلطان العدوان.

وتسعى إدارة نادي الفيصلي إلى تكريس عامل الاستقرار في مجلس الإدارة وبما يساعدها على توفير كافة متطلبات النجاح أمام فريق كرة القدم الذي تنتظره مشاركة تاريخية هي الأولى في دوري أبطال آسيا.  

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