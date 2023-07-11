الحسين إربد يتعاقد مع البرازيلي فرناندو

الوكيل الإخباري - أعلن نادي الحسين إربد، تعاقده مع المحترف البرازيلي فيرناندو ناثان، للعب في فريق كرة القدم خلال الموسم الكروي الحالي.



ونشر الحساب الرسمي للنادي، صورة اللاعب البرازيلي (31 عاما) مرتديا قميص الحسين، وكتب عليها: "البرازيلي فيـرنانـدو نـاثـان ينضم لكتيبة النخبة الملكية".



ويعد ناثان الذي يلعب في مركز الوسط المتقدم، اللاعب الأجنبي الثاني في صفوف الحسين، بعد السنغالي عبد العزيز نداي، وذلك بعد تأكيد انتقال الكاميروني كلارنس بيتانغ الى الهجر السعودي دون ان يلعب للحسين اي مباراة.

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