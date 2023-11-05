الحسين إربد يستعيد صدارة الدوري

الوكيل الإخباري - واصل الحسين إربد سلسلة انتصاراته الواثقة، واجتاز ضيفه الأهلي "2-0" السبت على ستاد الحسن، في ختام الجولة السابعة للدوري الأردني.



افتتح التسجيل، المخضرم حمزة الدردور عندما توغل داخل منطقة الجزاء، وسدد بذكاء على يسار ربيع عزالدين في الدقيقة 52.



وعزز مدافع الحسين إربد عبدالله نصيب تقدم فريقه بالهدف الثاني مستثمرا كرة عرضية دكها ببراعة داخل المرمى بالدقيقة 65.

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وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، رغم فرض فريق الحسين إربد أفضليته.



وبهذا الفوز استعاد فريق الحسين إربد صدارة ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد "18" نقطة ولديه مواجهة مؤجلة مع مطارده الوحدات "16" نقطة، فيما بقي الأهلي بالمركز الأخير ب "4" نقاط.

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